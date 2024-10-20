快訊／熱帶低壓生成！準颱風「潭美」最新路徑曝　

▲熱帶性低氣壓TD24路徑預測。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

日本氣象廳發布，位於菲律賓東方海面熱帶擾動今下午發展為熱帶性低氣壓TD24，中央氣象署預估，明天下半天增強為今年第20號颱風「潭美」（Trami，越南命名），未來先以西北西轉西往呂宋島接近，也有模式預測移動到呂宋島往北、朝台灣接近，目前路徑仍有不確定性，氣象署將持續觀察。

氣象署觀測資料顯示，熱帶性低氣壓TD24下午2時的中心位置在北緯 14.6 度，東經 136.8 度，以每小時25公里速度，向西進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒 20 公尺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署預報員葉致鈞指出，熱帶性低氣壓TD24預估明天下半天增強為颱風「潭美」，將以西北西轉西往呂宋島東方外海前進，目前通過呂宋島再往南海的移動機率較高，但也有部分模式預測顯示，移動到呂宋島附近逐漸北轉，朝台灣方向接近，屆時對台灣天氣影響較明顯。

葉致鈞表示，秋颱路徑比較難預測，除了北方高壓會有南下的狀況，加上還有鋒面系統也會影響，目前該熱帶性低氣壓的路徑預測分歧大，預估下周四最接近台灣的時候，路徑是否往台灣將是關鍵，路徑仍有不確定性，氣象署將持續觀察。