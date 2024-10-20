川普內閣猜猜樂！　外媒點名「友台派3人」任國務卿

▲卿蓬佩奧先前擔任國務卿期間的特色之一是對對伊朗和中國的強硬立場。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者鍾佑貞華盛頓19日專電

美國總統大選倒數17天，外界關注白宮由誰當家外，閣員也是看點。美媒Politico在19日列出川普政府2.0的可能人選，包括「忠實傳聲筒」格瑞尼爾、前駐日大使海格提、前國安顧問歐布萊恩、參議員盧比歐及蓬佩奧。

國務卿人選方面，美國政治新聞媒體Politico拋出以下人名：格瑞尼爾（Richard Grenell）、海格提（Bill Hagerty）、歐布萊恩（Robert O’Brien）及盧比歐（Marco Rubio），後兩者立場明顯友台。

▲美國共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）



Politico指出，川普多年來傾向美國與北大西洋公約組織（NATO）保持距離，支持減少軍援烏克蘭，他的國務卿將受到整個歐洲密切關注，這位人選還可供外界評估共和黨中的對俄鷹派還有多少影響力。

前駐德國大使格瑞尼爾是爭議性人物，他長年從事共和黨政治事務及擔任前美國駐聯合國大使波頓（John R. Bolton）發言人，時有直率、有時近乎尖銳的發言成為他的鮮明風格。

格瑞尼爾駐德期間因干預他國內政事務引發不少風波，像對他所謂「失敗的」德國邊境開放政策提出抨擊，批評德國吝於軍事開銷，以及德國對伊朗及華為的立場。

他2020年獲川普任命為代理國家情報總監（DNI），成為美國史上首位公開同性戀身分的內閣官員。

Politico報導，格瑞尼爾已確立自己在川普外交政策圈中的重要地位，許多共和黨專家認為，如果川普再次入主白宮，這位大砲型人物很可能會獲欽點為國務卿或國家安全顧問。

格瑞尼爾的現職是非營利組織「保護美國倡議」（Protecting America Initiative）的高級顧問，這個組織聚焦抗衡中國政府影響力。

田納西州參議員海格提則是川普2016年勝選後，轉向「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的建制派共和黨人之一。他曾在前總統小布希（George W. Bush）政府中任職。川普與小布希胞弟傑布．布希（Jeb Bush）於2016年角逐共和黨總統人選時，海格提是挺後者。

海格提擔任川普時代的駐日大使，並於2020年競選參議員成功。他在參議院利用外委會的強大地位，樹立對中大鷹派的形象。他也是今年少數幾位投票反對增加金援烏克蘭法案的參議員之一，理由是這項法案未能解決邊境安全問題。

▲歐布萊恩（Robert O`Brien）曾於2023年率團訪台。（圖／記者湯興漢攝）



歐布萊恩是川普4位國家安全顧問中唯一一位沒有與川普公開決裂的顧問。他2018年至2019年間擔任川普的人質事務特使，赴瑞典營救因涉攻擊刑案遭起訴的美國饒舌歌手ASAP Rocky，讓ASAP Rocky雖遭瑞典法院定罪，卻僅需賠償毀損而不用坐牢。

歐布萊恩在共和黨內被視為北約及烏克蘭的支持者，如果成為國務卿，他將受到歐洲及烏克蘭歡迎。

佛羅里達州參議員盧比歐曾是「川黑」，後來改挺川普。他在許多外交政策問題上持強硬立場，特別是對古巴及伊朗的態度。他也與民主黨人合作擬定法案，使川普更難退出北約。在支持烏克蘭上，盧比歐沒有完全偏離川普主張烏克蘭必須與俄羅斯談判，以結束戰爭的立場。

▲蔡英文頒授蓬佩奧「特種大綬景星勳章」。（圖／總統府提供）



國防部長方面，Politico認為蓬佩奧（Mike Pompeo）、佛羅里達州眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）及阿肯色州參議員柯頓（Tom Cotton）有機會。

其中蓬佩奧曾是聯邦眾議員及西點軍校畢業生，在川普任內先後擔任中央情報局局長及國務卿，是國安團隊的老面孔。蓬佩奧擔任國務卿期間的特色是對以色列的強力支持以及對伊朗和中國的強硬立場，這些政策很可能也會成為他主導國防部的關鍵。