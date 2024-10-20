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大陸 大陸焦點 特派現場

影／現代輕功！20分鐘上華山　「世界最恐怖棧道」腳踩懸崖峭壁

記者任以芳／北京報導

陝西省華陰市的華山，中國著名的五嶽之一，自古以來便以「奇險天下第一山」的美譽吸引著無數遊客前來探訪。已故作家金庸筆下的「華山論劍」代表武俠世界顛峰之地。時至今日， 遊客可以搭乘索道纜車，6小時車程所短到20分鐘，不用輕功也能搭纜車「飛上山」，欣賞華山五峰美景。其中，號稱世界最危險「長空棧道」位於泰山南峰，棧道位於懸崖峭壁之上，每年吸引不少遊客來挑戰。

▲▼陝西、2024、華山、西峰、 。（圖／記者任以芳攝）

▲陝西華山西峰山頂周邊美景 。（圖／記者任以芳攝）

中國五嶽之一的陝西華山，地處秦、晉、豫黃河三角洲交匯處，其山勢險峻，高崖峭壁，群峰奇秀，素有「華山天下險」之稱。「華山論劍」也是已故作家金庸武俠世界比武的巔峰之地，武俠小說《射雕英雄傳》和《神雕俠侶》描述武林高手精彩過招，也讓華山讓人心神嚮往。

▲▼陝西、2024、華山、西峰、 。（圖／記者任以芳攝）

▲陝西華山西峰索道纜車，號稱亞洲第一，搭建技術難度超高，風景極美 。（圖／記者任以芳攝）

華山地形險峻，武俠小說裡英雄使用「輕功」三兩下上山。時至今日，遊客上華山一樣可以用飛的。1996年建成並正式開通華山索道全長1550米，可直達北峰，落差近800米，結束「自古華山一條路」的歷史。2013年華山西峰再增加一條索道，連接華山西峰與山腳的重要交通工具。

華山解說員介紹，「索道設備引進自法國波馬公司，索道線路斜長4211米，相對高差894米，支架28個，客運吊廂有84個，每廂可乘8人，以前上山開車要6個小時，現在20分鐘可以抵達山頂，十分便利。」

「華山西峰索道號稱亞洲第一索道，不管是長度、風景，以及建造的艱困技術，是迄今為止世界上第一條。」華山解說員介紹，華山西峰索道終點站是在山洞裡，也是全世界唯一採取崖壁開鑿硐室站房，也就是在山體裡挖出一個山洞，讓遊客直接在山洞裡下車，直達西峰。

▲▼陝西、2024、華山、西峰、 。（圖／記者任以芳攝）

▲陝西華山峭壁保有古時候修行人隱居的洞穴。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者實際搭乘西峰索道，沿途風景壯闊，索道依山而建，因為是花崗岩地形，所有在華山生長植物十分有韌性，必須努力從堅硬岩石裡鑽出，因此遠看感覺華山綠植稀疏。

隨著高度的不斷提升，高低落差越來越大，短時間內穿越群山欣賞華山絕美景色，視野愈發開闊，還能見到古時候修行的峭壁岩洞，遠方還能看到雲霧覆蓋的山頂，有如奶蓋山十分壯麗。

▲▼陝西、2024、華山、西峰、 。（圖／記者任以芳攝）

▲陝西華山西峰山頂。（圖／記者任以芳攝）

抵達西峰後，華山西峰被稱為蓮花峰或芙蓉峰，是華山最為秀麗險峻的山峰之一。海拔高達2082米，是華山主峰之一，西峰峰頂有一巨石，形狀宛如盛開的蓮花，因此得名蓮花峰。

道教聖地翠雲宮邊有一巨石中間裂開，放符被斧頭劈開，名為「斧劈石」。旁邊還樹立一柄長把大斧，源自沈香劈山救母的神話故事。

抵達西峰山頂欣賞美景，得排隊小爬一段岩壁，坡度大約70度，必須靠鐵鎖鏈以及岩壁鑿出小石階上山，從高處往下看感覺很危險，這裡是華山最輕鬆的「爬山棧道」，對於喜歡刺激冒險人士來說，簡直小菜一碟。

來自貴州遊客向記者說，「我們貴州都是大山，不怕高，反倒是華山西峰纜車高度比較害怕。」

▼陝西華山西峰一小段攀爬岩壁，坡度有70度，讓遊客小小體驗攀岩感受。（圖／記者任以芳攝）

▲▼陝西、2024、華山、西峰、 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 80、90年代長空棧道沒有任何防護。多次發生意外，當地政府完善棧道，遊客必須配戴安全保險繩 。（圖／翻攝 微博）

▲ 80、90年代華山南峰「長空棧道」十分原始，遊客相當大膽沒有任何防護。（圖／翻攝 微博）

華山共有五峰，即東峰朝陽、西峰蓮花、中峰玉女、南峰落雁和北峰雲台。其中，南峰落雁峰是華山的最高峰，海拔高達2154.9米，也是中國五嶽中的最高峰。被認為是五嶽之中最為險峻的，就是位於華山南峰東側山腰「長空棧道」，有700多年歷史。

當年開鑿這條棧道的人是華山派第一代宗師元代高僧道士賀志真，為了為遠離塵世靜修成仙，在絕壁上鑲嵌石釘搭木椽而築。80、90年代的棧道只有30多公分寬的木板和條石搭成，腳下是萬丈深淵的懸崖，遊客沒有任何防護只有一條鐵索作為抓手，被喻為「華山第一天險」。

▲▼ 80、90年代長空棧道沒有任何防護。多次發生意外，當地政府完善棧道，遊客必須配戴安全保險繩 。（圖／翻攝 微博）

▲防止意外發生，當地政府90年代後逐步完善棧道安全性，規定遊客必須配戴安全鎖扣保險繩 。（圖／翻攝 微博）

政府多次完善「長空棧道」，冒險者必須身穿有安全扣鎖的繩索掛鉤裝備，每年還是有很多遊客「臨時恐高」，後悔退腿軟走不下去，甚至被嚇哭、心臟病突發等危險症狀。

2013年，著名旅遊網站「Smarter Travel」排名全球最恐怖懸崖步道，將華山長空棧道列為世界十大最恐怖的懸崖步道之一，還是吸引不少冒險者來挑戰。

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