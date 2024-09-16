父兄不畏舟車勞頓之苦　台東植物人提前慶中秋

▲家屬提前送柚子讓阿莊品嚐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

每年農曆8月15日中秋節，是闔家團圓的美好日子，但對長期臥床的植物人來說，雖逢佳節，卻鮮少能出外賞月、享受烤肉活動。創世基金會累積38年照護植物人的經驗，觀察有一些院民因照顧而逐漸復能，會以眨眼、發聲等方式表達心情或意願；另外，考量院民的身心靈需求，不定期舉辦社區融合及各式親子活動，在不同層面給予刺激；中秋時分，植物人也能透過安養院舉辦的活動，和家人團聚，一同感受溫馨的氛圍。

37歲家住台東鹿野的阿莊，2022年因自發性腦出血，前後共開刀四次，後呈植物人狀態。起初由爸爸及哥哥輪流照顧，後轉送往護理之家。每月支付龐大的照護費用，實在不堪負荷，遂於2024年申請入住創世台東院。

除了帶阿莊定期回診之外，哥哥會趁休假，載著爸爸從鹿野山上來創世安養院探視阿莊。哥哥說：「弟弟入住台東院之後，家中經濟緩解了許多。護理人員用心照護，讓我們很放心。阿莊是唯一的弟弟，不想讓他覺得孤單，中秋節快到了，帶爸爸跟弟弟喜歡吃的柚子，提前來陪弟弟過節。」

創世基金會是全台唯一專門照顧植物人的身障機構，由護理、生服員24小時輪班照顧，依院民需求結合社工、治療師等專業團隊，為每位院民擬定個別化照顧計畫。因應當地需求，現正進行嘉義院擴建及新建第18家清寒植物人安養院–花蓮分院。邀請更多企業、社團及民眾一同助建，每月600元築夢瓦，或認助4萬元建院愛心牆，讓人生留念，芳名登牆。愛心專線：(089)220-848，劃撥帳號：50173235，戶名：創世基金會，備註：建院台東小組。