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9m88、滅火器攜手偏鄉孩童演出！TFT音樂節週末華山登場

▲▼9m88、滅火器攜手偏鄉孩童演出！TFT音樂節週末華山登場。（圖／為台灣而教提供）

▲9m88與屏東竹田國小學童將於TFT音樂節登場。（圖／為台灣而教提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

「為台灣而教（Teach For Taiwan，簡稱 TFT）」音樂節9/28(六)、9/29(日)將於台北華山戶外草地登場，繼去年首屆十周年音樂節獲好評後，今年特別將活動定名為「有感節」，邀請到宇宙人、9m88、滅火器、艾怡良等十組音樂人演出，並增設「孩子的舞台」安排音樂人與近百位偏鄉孩童共同展演多元曲風和音樂樣貌，期望透過參與過程，讓孩童們能有多元學習的機會，也從中建立自我認同及自信心。

▲▼9m88、滅火器攜手偏鄉孩童演出！TFT音樂節週末華山登場。（圖／為台灣而教提供）

▲為台灣而教TFT音樂節邀請民眾至華山文創園區華山劇場戶外草地免費欣賞。

音樂節將於9/28(六)、9/29(日)在華山文化創意產業園區華山劇場（戶外草地）舉行，活動免費入場，若於9/25(三)前預先報名，可獲得免費15組限量周邊的抽獎機會；現場另設有「百感交集」教育攤位，民眾可提早前往從白天逛到黑夜，沈浸在 TFT 打造的「有感教育慶典」。

▲▼9m88、滅火器攜手偏鄉孩童演出！TFT音樂節週末華山登場。（圖／為台灣而教提供）

▲滅火器Fire EX.與屏東車城國小古謠隊將共演多首經典歌曲。

2024 TFT 「有感節」邀請宇宙人、溫蒂漫步、Gummy B、青虫 aoi、南西肯恩、9m88、甜約翰、呂允、艾怡良、滅火器 Fire EX.等十組樂壇大咖與金曲新秀音樂人齊聚獻唱。今年有六組音樂人與近百位孩童共演的「孩子的舞台」，分別是宇宙人與彰化香田國小、Gummy B與雲林興南國小、南西肯恩與花蓮崙山國小、9m88與屏東竹田國小、甜約翰與嘉義光榮國小、滅火器Fire EX.與屏東車城國小，透過與音樂人共創的曲目，歌唱搭配樂器或舞蹈演繹，呈現多元曲風與表演風格，展現孩子們純粹強大而令人驚喜的多種自信面貌。

TFT 表示，今年音樂節與去年相比，最有感的改變就是「孩子的舞台」參與學生從 39 人增加至 95 人，希望邀請更多的孩子透過音樂交流、與音樂人共備演出的過程，發掘自己興趣與天賦，進而從中長出自我認同與自信，可以去想像未來有無限的發展可能。

▲▼9m88、滅火器攜手偏鄉孩童演出！TFT音樂節週末華山登場。（圖／為台灣而教提供）

▲為台灣而教TFT音樂節現場另設有「百感交集」教育攤位。

TFT也期許招募來自多元背景的人才，無論是應屆畢業生、跨領域工作者、無教師證或教育相關背景，只要具有對於教育的使命感與領導特質潛力，願意走進議題，嘗試創造影響力者皆歡迎加入。此外，TFT 計畫在23個月的計劃期間，保障平均月薪4萬元起；提供兼顧個人成長目標與教學現場需求的專業培育。第十二屆 TFT 計畫將於 113 年 10 月 28 日開始招募，113 年 4 月 13 日截止，詳情可見 TFT 官網：https://reurl.cc/4d6km2

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