王世堅力主投資教育！建啤園區33.8%土地提供北科大擴建　「政府左手交右手」才不會有圖利掛勾

▲行政院長卓榮泰回覆王世堅質詢時曾表示，會往滿足學校的條件來走。（圖／翻攝立法院國會直播）

記者陳弘修／台北報導

向來力主投資教育的王世堅，在卓內閣520上台後，第一位在立法院質詢時關心北科大建啤園區校地推動進度的立法委員，行政院長卓榮泰在回覆時也表示會往滿足學校條件方向來規劃。對於近期有聲音將該該案與前行政院副院長鄭文燦結合，批評政府與行政部門，王世堅相當氣憤，他表示，政府推動北科大建啤園區校地的方向是對的，鄭文燦當時只是銜整個行政院與國家政策之命，來做推動的工作，沒有任何私人利益可言，「如果想藉由挑動幾位反對黨的人士，來污辱消遣推動重大公共政策這件事的人，那我也強烈質疑來標這個案子的人，是不是有利益掛勾？否則憑什麼在這件事情上講話」。

對於台北市建國啤酒廠活化結合國立臺北科技大學校地計畫一案，《ETtoday民調雲》曾在今年8月進行調查，結果顯示，有超過八成（80.4%）的全台民眾認為此舉能立即紓緩校地不足問題，並有助政府對於支持文化永續與技職教育發展場域的連結；在台北市民的意向部分也有高達74.5%的比例表示認同。另外，有82.8%的全台民眾支持政府加速推動該案，讓北科大成為可以守護建國啤酒廠文化資產且具有文化底蘊的國際化教學場域。

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對此，王世堅在受訪時表示，這就是表示政府在推動這個案子上的構想與規劃是完全正確且獲得支持。北科大過去在臺北工專時期，北科大在臺北工專時期因配合都市發展將3.3公頃校地提供市政府徵收做為道路用地，校地銳減為9.6公頃，可是學生人數已從當年的4千人成長至超過1萬3千人，「為什麼學生現在變這麼多人？因為學校的發展持續穩健，大家都看到，不是嗎？」

王世堅認為，現在補償北科大最好的方法就是將鄰近的建啤園區中的33.8％土地還給學校使用，而不是像有些人說叫學校去桃園、新竹哪裡找一塊地，那就不叫臺北科技大學，這是在講什麼鬼話。臺北科技大學是國立大學，不是私立學校，「如果政府把建啤拿回來的土地提供給北科大，『左手交給右手，土地還是在國家的手上』，不但沒有任何的圖利與利益問題，反而為教育做更妥善與價值的使用」。

▲根據調查，有82.8%民眾支持政府加速推動北科大建啤校區案。（圖／ETtoday民調雲）

以北科大技優專班連續二屆（第46屆、第47屆）拿下國際技能競賽「冷凍空調」金牌為例，總統賴清德在國慶演說時還特別提到北科大機電學院技優專班二年級學生陳思源傳承父親技藝一事，王世堅表示，這就是北科大長期以來在作育英才與建教合作推動上的最佳寫照之一。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年台灣演講時，背後有一個看板，寫著重大對科技、對AI、對未來國家社會世界有幫助的學校，其中一個就是臺北科技大學，黃仁勳幫我們組了AI國家隊，這裡面臺北科技大學就是非常重要的成員；現在黃仁勳最大的伺服器供應商美超微就是由臺北科技大學畢業的梁見後董事長創建，國內重要科技產業有兩成以上的事業主創辦人都是北科大畢業的學生，「重要的國土資源用在有利且會帶動國家進步的產業與事業，投資教育就是投資未來」。

談到反對的北科大建啤園區案的聲音，王世堅認為，台灣民眾有兩件事不必政府擔心也不用政府教，一件是賭博，另一件是喝酒；推廣啤酒是酒促妹的責任，跟建啤這塊土地一線之隔的長安東路就是啤酒一條街，現在的建國啤酒廠內多是婚宴廣場或居酒屋，還要搞啤酒文化振興推動，是鼓勵台灣年輕人多喝酒嗎？「台灣地小人稠，讓北科大在台北市的精華地區高密度使用在教育事業與學術科技發展，才是正確的方向與價值」。

對於古蹟保存，王世堅表示，人家別的國家，地大物博，歷史更久遠，人家對歷史建物與古蹟保存有一定嚴格的標準，為什麼台灣就縱容極少數的團體假借保存歷史文物之名，結果每年大肆伸手向政府拿補助，要跟政府拿錢拿這些錢來修復、要政府大筆錢給你去做，「若像現在少數有私心的文資人士的標準通通是歷史建物，那全台灣都不用開發，學校也不用設了，舉例，住我們大同區，有30%以上的民眾住在歷史建物裡，家裡都55年、60年以上，看看他們作何感想，『他們認為請你馬上都更』，不要把歷史建物無限上綱，不要把歷史建物通通說成研究保存，這樣全台灣22縣市都不用發展了，不是嗎？」

王世堅表示，北科大跟中華民國同年，迄今剛好113年，校園裡歷史建物校舍很多，大家歷歷在目，學校對歷史建物保存良好，還獲得政府很多獎章，為什麼？因為學校有建築系、土木系、材料科學系、設計系等專業師生與團隊。

至於現在又有人說建啤園區要活體保存，把啤酒生產線保存弄一小條就好，這個也只有臺北科技大學做得到，目前園區那邊剩37個人，在員額有限與遇缺不補的情況下，從工專時期就配合政府推動建教合作，為公營企業如台酒、台電、台鹼、台鐵等單位培育技術人才的北科大，就是最有資格的建教合作的學校，「真要對歷史建物做好保存，北科大學才是最直接適合的單位，不但有學術與理論為基礎，有保存實績作為，還有建教合作的歷史與專業」。