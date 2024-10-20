元智EMBA執行長領軍　2024全國鐵馬論劍單車環島挑戰賽出發

▲廖慶榮校長授劍給元智大學EMBA羅懷均執行長。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2024第二屆全國EMBA鐵馬論劍單車環島挑戰賽」，今年由元智大學EMBA校友會主辦。19日從元智大學出發，展開為期九天八夜的環島騎，吸引來自政大、台科大、北科大、中央、陽明交大、清華等15所大學150 EMBA成員，加上陪騎者及親友加油團，總人數超過300人參加。

元智大學表示，此次挑戰賽的主題圍繞健康生活與環境保護。元智大學校長廖慶榮表示，他曾兩度參與這項活動，第一次是在擔任台科大校長期間，如今再以元智大學校長身分參與強調，這不僅是個人意志力的挑戰，更是推動環保和永續發展的重要實踐。透過此活動，呼籲更多企業領袖參與永續行動，引領社會關注環保議題。

由元智EMBA執行長羅懷均親自領軍，帶領參賽者挑戰環島之旅，不僅展現領袖風範，更成為凝聚各校菁英的橋樑。EMBA校友會理事長劉春輝強調，這次活動不僅是體能挑戰，更是企業領袖實踐社會責任的重要平台。參與者藉由挑戰自我，展示出對環保的承擔，並推動節能減碳的社會意識。

▲2024全國EMBA鐵馬論劍單車環島挑戰賽出發。（圖／元智提供）

活動將健康、環保和永續議題結合，成為企業領袖實踐社會責任的典範。活動總召余耀星指出，參與者不僅能感受台灣的自然之美，也可增強彼此情誼與合作精神。