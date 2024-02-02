5高中生單車環島到屏東！　派出所前張望...原來要如廁+茶水

▲東港警分局東濱派出所警員王弘毅和單車環島高中生合影 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

5名高中生騎單車環島，行經屏東縣東港警分局東濱派出所，想要借廁所及補充飲用水，在派出所前張望，員警發現主動關心，得知原因，邀請進入所內，解決他們窘境，讓他們非常感激。

日前東港警分局東濱派出所警員王弘毅於派出所前，看到5名單車騎士(高中三年級學生) 在派出所前張望，立即上前詢問有無需要協助；他們表示，需要借用廁所及補充飲水。

經了解，他們騎乘單車環島旅遊，一路從花蓮騎到東港旅遊，在參訪完大鵬灣及東隆宮後，規劃下一行程是高雄，途中突有同伴需如廁及飲水，經員警主動提供協助，在飲用水補充好後，主動與員警合影留念並感謝員警親切的協助。

東港警方表示，東港東隆宮建築於1706年，至今已經有三百多年的歷史，是當地香火鼎盛的宮廟，位於東港與林邊交界的大鵬灣，是台灣少見的大型潟湖，水域廣闊平靜，繁茂的紅樹林蘊藏豐富生態，緊鄰大鵬灣有一條長約16.4公里的環灣自行車道，曾舉辦過國際賽事，也是單車愛好者的朝聖地，因此東港吸引許多遊客與單車愛好者前來。

警方說，東港為觀光地區，分局所轄除了擁有大鵬灣國家風景區外，尚有華僑市場、東隆宮等觀光勝地，如單車騎士有中途休憩需求，歡迎至各分駐(派出)所，若騎乘途中有突發狀況，可立即撥打110求助。