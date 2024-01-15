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12天1千公里！單車環島即將啟程　后厝國小畢業生快閃宣傳

▲單車環島即將啟程，后厝國小畢業生快閃宣傳

▲單車環島即將啟程，后厝國小畢業生於大園區公所快閃宣傳。（圖／大園區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市后厝國小六年級畢業生，將於農曆年後的 3月7日至18日共，展開為期12天、1,000公里騎乘的自行車環島之旅。校長王建興15日帶領參加同學，由后厝國小騎乘自行車直奔大園區公所進行快閃宣傳，區長余誌松親自迎接小勇士，肯定及鼓勵其挑戰極限決心。

▲單車環島即將啟程，后厝國小畢業生快閃宣傳

區長余誌松表示，后厝國小有號稱「全臺灣騎最遠的小學」美譽，從民國99年開始113年已邁入第十一屆，本次單車環島歷12天，總里程高達1,000公里，這是一項極限任務，更是一場臺灣人文風貌的饗宴，對於學生日後人格養成與生涯規劃必定更豐富及多元。

后厝國小王建興校長表示，有些事現在不做，一輩子都不會做了！單車環島能激發孩子的潛力，在困難中彼此相互打氣，期盼活動能順利圓滿，平安返程。他鼓勵學生們在這次挑戰中發揮潛力，並期待他們能夠在歷經一千公里的旅程後，收穫更多的成長和回憶。

▲單車環島即將啟程，后厝國小畢業生快閃宣傳

余區長也肯定快閃活動中，學生帶來「蛇青劫起」的舞獅劇碼。其中獅子勇猛攫住毒蛇的橋段，是象徵孩子克服困難的勇氣。同時，還接著有韓風流行舞蹈「Queencard」，以及熱情洋溢團體舞蹈「Y.M.C.A.」的表演，帶動現場氣氛，炒熱活動氛圍。

余區長表示，這場快閃活動不僅是學生們決心與毅力的宣示，也期待這群勇敢的畢業生，在這趟1,000公里的冒險之旅中，創造屬於他們的傳奇，並將后厝國小及我們大園人的熱情傳遞給全臺灣。

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