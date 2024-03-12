后厝國小畢業旅單車環島　大園區長余誌松赴花蓮加油力挺

▲后厝國小畢業旅單車環島，大園區長余誌松出發前給予加油。（圖／大園區所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區后厝國小六年級畢業生，於7日至18日展開為期12天的自行車環島畢業之旅，12日第6天來到了台東-南迴驛站，預計3月16日車隊會到花蓮新城；大園區長余誌松將親自至花蓮迎接小勇士，並陪同騎至太魯閣，以實際行動力挺加油!



余區長12日表示，后厝國小從民國99年開始，畢業生以單車環島做為送給自己最好的畢業禮物，至今(113)年已邁入第十一屆，並有「全臺灣騎最遠的小學」美譽，本次單車環島歷12天，總里程高達1,000公里，這是一項極限任務。余區長說到，一個人可以騎得很快，但一群人可以騎得很遠，經過此次單車環島洗禮，小勇士們除了獲得別俱意義畢業禮物外，認知團隊合作重要性，更加淬鍊堅毅不拔精神。

▲后厝國小畢業旅單車環島。（圖／大園區所提供）

后厝國小王建興校長表示，有些事現在不做，一輩子都不會做了！單車環島能激發孩子的潛力，在困難中彼此相互打氣，期盼活動能順利圓滿，平安返程。從112年8月起每週3天跑操場5圈，每週四有短程路騎，每個月一次長程路騎，113年1月份寒假安排一週體能集中訓練，過年期間要自主體能訓練，希望孩子能拿出最好的體能狀態，面對這次單車環島的挑戰。

余區長並將趁此活動到花蓮為孩子們打氣之餘，特別到吉安鄉拜訪游淑貞鄉長，並安排區政、客家業務及農特產品行銷等交流。大園區和吉安鄉同樣具有3萬多客家人口數，農產皆以稻米為特色，在地理環境及人文條件相似下，定能吸取更多行政經驗，對於未來區政業務推動更有所助益。