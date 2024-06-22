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最美的風景！大華國小單車環島成功　父母一路陪騎

▲大華國小單車環島成功

▲大華國小單車環島挑戰成功，一路看見陪騎父母愛的鼓勵。（圖／大華國小提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大華國小畢業生為期10天的單車環島活動，參與師生和家長，經挑戰1133公里騎乘成功，於今(6月22日)平安抵達學校，受到各方熱烈歡迎。校長黃烱瑩表示，孩子們的毅志力非常驚人，相信擁有這樣的恆毅力，未來的人生旅程中，面對挑戰、勇敢前行，突破自我。

位於蘆竹區的大華國小，畢業生單車環島活動今年進入第二年，由官振良主任發起，並獲得家長們的全力支持。今年由家長黃淑玲擔任總召集，共有16位畢業生、2位學姐、2位老師以及22位家長參與。家長會長張昆雄也全程陪騎，期培養學生們的堅毅精神和團隊合作能力。

▲大華國小單車環島成功

▲畢業生博洋表示，東部的海岸線真的很漂亮。（圖／大華國小提供）

畢業生博洋表示，謝謝官主任事先安排了一年的練騎，我們騎過陽明山、羅馬公路，也有近二百公里的長征，所以這次騎乘體力都跟得上。東部的海岸線真的很漂亮，同學間也會互相打氣鼓勵，很有同學愛。臺灣人一生要做的三件事，我在小六就完成了單車環島的壯舉，非常開心。

▲大華國小單車環島成功

▲臺灣人一生要做的三件事，我們在小六就完成了單車環島的壯舉。（圖／大華國小提供）

學生杰謙表示，第一天從桃園騎乘165公里到彰化，又遇到大逆風，從早上六點到晚上八點，真的很累；再來是壽峠那一段爬坡，也真的挺累人，但是很開心我克服困難，咬著牙也都撐過來了。

▲大華國小單車環島成功

▲單車環島，培養孩子們的毅志力。（圖／大華國小提供）

官振良主任說，活動第一天，隊伍就面臨大逆風，騎乘165公里耗時15個小時，才到彰化鹿港。然而，小騎士們並未因此氣餒，第二天一早5:30起床，繼續挑戰。同樣艱難的旅程中，上午的一場突如其來的大雨增加了難度，但騎士們在烈日下奮力前行，午休過後更是感受到南台灣的熱情。家長們在沿途提供清涼濕紙巾和補水，讓大家在炎熱的天氣中得到片刻的舒適。前三天每天都是百公里以上的騎乘距離，儘管困難重重，但大家互相扶持，共同克服挑戰。

▲大華國小單車環島成功

▲大華國小單車環島挑戰成功。（圖／大華國小提供）

為期10天的單車環島活動中，補給車提供醫藥支援，家長們在沿途設置補給站，每一個細節都顯示出後援會的周到安排和無私奉獻。在高熱的環境下，家長沿途幫孩子們噴水，一有休息即提供沁心涼的西瓜解渴，並早早準備好餐點，慰勞辛苦踩踏的孩子們。

整個環島活動中，家長和老師們不僅是後勤支援，更是精神支柱。當一位小騎士在路上因爆胎落單時，家長們及時提供支援並給予鼓勵，讓他重新找回信心並順利追上隊伍。每一位家長陪同在孩子身旁，不斷催眠式地鼓勵加油：只要向前踩，就會抵達今天的終點。放棄就一切都沒了，堅持下去，就能享受美好的成果。那一幅幅陪伴的身影，鼓勵打氣的話語，都是最美的風景。

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