3小客車排隊下國一交流道　慘遭大貨車追撞8人傷

▲營業大貨車國道1號追撞排隊下平鎮系統出口之3部自小客車。（圖／國道警察局提供）

記者楊熾興／桃園報導

24歲林姓男子19日下午駕駛營大貨車行經國道1號（南下方向），疑似未保持行車安全距離，追撞前方欲排隊下平鎮系統出口的3部自小客車，3名駕駛及5名乘客事後至醫院檢傷。駕駛人酒測值皆為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

▲造成4車8人輕傷。（圖／國道警察局提供，下同）

國道公路警察大隊勤務指揮中心於19日16時48分左右接獲通報，國道1號南向64公里平鎮路段，有4部車事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心、緩撞車前往。

初步了解，林姓男子駕駛營大貨車，疑似未保持行車安全距離，追撞前方欲排隊下平鎮系統出口之3部自小客車而肇事，事故現場未有人員就醫，3名駕駛及5名乘客事後至醫院檢傷。各造駕駛人酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警方表示，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3,000至6,000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。呼籲用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論駕駛及前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。