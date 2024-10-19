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花1.7萬刺青「烏鴉變大頭鳥」！他怒PO半成品公審...慘遭業者喊告

▲有網友指控到台南的一家刺青店花了1萬7000元刺青，結果半成品讓他當場傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

▲有網友指控到台南的一家刺青店花了1萬7000元刺青，結果半成品讓他當場傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／閔文昱報導

刺青將顏料刺在皮膚上，可以說是一門藝術，但最擔心的就是結果與預期不符。有網友指控，他的朋友在台南的一家刺青店花了17000元刺青，然而半成品卻與原圖有不小差距，事後試圖聯繫店家時，對方還「不讀不回」，讓他決定發文替友人打抱不平。不料，消息曝光後，業者也表示「不排除提出法律訴訟」。

該名網友在Dcard、Threads等社群發文表示，友人帶著一張草圖前往台南的一家刺青店刺青，草圖上有三個等邊六角形，裡面分別有男子、烏鴉、紅花的圖案。然而，當他看到刺青的半成品時，幾乎要「吐血」，只見六角形的大小不僅不一致，直線也變得歪斜，明顯與原圖不同。

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對此，原PO也痛批，「水轉印後照著刺也能刺錯，不知道手是要多抖才能歪成這樣，烏鴉領帶底下也很明顯已經刺錯，跟風格那些的完全沒關係，單純是專業技術有問題」，並指控私訊業者後，對方卻不讀不回，呼籲大家能避雷這家「台南最爛刺青店」。

▲有網友指控到台南的一家刺青店花了1萬7000元刺青，結果半成品讓他當場傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

▲不少網友嘲諷該刺青彷彿「三蜜蜂」、「大嘴鳥」、「LOL的舊符文」等。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，不少網友也紛紛傻眼表示「不知道這次是不是參考三蜜蜂」、「有可能是大嘴鳥」、「還是參考LOL的舊符文」、「對不起很好笑，但如果我是他，我應該笑不出來」、「為什麼別人的刺青那麼好賺」、「什麼這居然是真的，不是原子筆嗎？」、「差太多了吧，有夠哭這樣還要1.7萬」。

對此，該刺青店業者回應，在刺青過程中，該客人的皮膚狀況導致色料無法入墨，顏色上不去，一直破壞又怕傷口爆開，已經與客人溝通過，約定下次再完成刺青，且在凌晨收到客人的訊息後，也有回覆「最近忙，訊息可能會晚回」。

業者強調，每位接受刺青的客人在刺青前都會簽下契約書，其中包含了許多注意事項，若客人在刺青過程中有任何不滿意的地方，都應該立即反應，業者會盡力將圖做好，然而客人在刺青過程中沒有提出任何不滿，卻在網路上發表負面評價，將不排除提出法律訴訟。

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