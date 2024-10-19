　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

妃妃姐姐萬聖親水萌樂園　台南東橋相見歡

▲立委陳亭妃「妃妃姐姐」親自打造的「萬聖親水萌樂園」，帶著孩子們一起享受夏日水戰、打水仗的清涼快感，讓這個萬聖節不再只充滿糖果，還有滿滿的歡笑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃「妃妃姐姐」親自打造的「萬聖親水萌樂園」，帶著孩子們一起享受夏日水戰、打水仗的清涼快感，讓這個萬聖節不再只充滿糖果，還有滿滿的歡笑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一年一度的「永康小小孩不給糖就搗蛋」活動，19日在東橋登場，2024年邁入第3年，活動越來越好玩，規模也越來越盛大！

▲立委陳亭妃「妃妃姐姐」親自打造的「萬聖親水萌樂園」，帶著孩子們一起享受夏日水戰、打水仗的清涼快感，讓這個萬聖節不再只充滿糖果，還有滿滿的歡笑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年的重頭戲特別結合由立委陳亭妃「妃妃姐姐」親自打造的「萬聖親水萌樂園」，帶著孩子們一起享受夏日水戰、打水仗的清涼快感，讓這個萬聖節不再只充滿糖果，還有滿滿的歡笑與涼爽！

▲立委陳亭妃「妃妃姐姐」親自打造的「萬聖親水萌樂園」，帶著孩子們一起享受夏日水戰、打水仗的清涼快感，讓這個萬聖節不再只充滿糖果，還有滿滿的歡笑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年許多家庭精心打扮、有備而來，路上隨處可見骷髏頭、皇后、艾莎公主、皮卡丘、機器人等卡通人物，而陳亭妃也不遑多讓，19日特地變裝成為可愛的超級瑪利，穿梭在萌樂園之間，有別於平日問政的嚴肅形象，超級吸睛！吸引許多小朋友爭相合照，直呼實在太趣味，太有活力了！

▲立委陳亭妃「妃妃姐姐」親自打造的「萬聖親水萌樂園」，帶著孩子們一起享受夏日水戰、打水仗的清涼快感，讓這個萬聖節不再只充滿糖果，還有滿滿的歡笑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動現場，陳亭妃延續「妃妃姐姐」的角色，與市議員陳秋萍、陳怡珍、林冠維一同率領里長和孩子們展開水槍大戰，笑聲與水花交織。陳亭妃更沿路發送萬聖節糖果，配合周遭萬聖市集活動，熱鬧非凡，帶給大家滿滿的活力與親切感。

▲立委陳亭妃「妃妃姐姐」親自打造的「萬聖親水萌樂園」，帶著孩子們一起享受夏日水戰、打水仗的清涼快感，讓這個萬聖節不再只充滿糖果，還有滿滿的歡笑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃表示，今天特別結合康橋商圈、東橋聯合會、東橋歐巴里長團隊，盛大舉辦萬聖親水萌樂園活動，希望在歡度萬聖節的同時，也能為親子創造歡樂時光，增進家庭間的互動。她強調，未來將持續推動友善育兒政策，不僅要強化公共托育和長照據點的設立，還要提升育兒相關資源的可及性和品質，結合社區力量，讓每個家庭都能享有安心托育的支持，為提升生育率創造更有利的環境，最終達成安居樂業的城市願景。

▲立委陳亭妃「妃妃姐姐」親自打造的「萬聖親水萌樂園」，帶著孩子們一起享受夏日水戰、打水仗的清涼快感，讓這個萬聖節不再只充滿糖果，還有滿滿的歡笑。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲立委陳亭妃「妃妃姐姐」親自打造的「萬聖親水萌樂園」，帶著孩子們一起享受夏日水戰、打水仗的清涼快感，讓這個萬聖節不再只充滿糖果，還有滿滿的歡笑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
方志友摔傷現身紅毯　緊身亮片禮服辣現S曲線
金鐘介紹李李仁「結果大走音」畫面全播出！本尊反應全被拍
金鐘59年來首見！男主持當場提1要求　苗可麗兇回：都給你啦
紅毯女星55歲身材超狂！一轉身「背部全裸」
突來大雨炸場！「吸水大隊」出動救金鐘紅毯
鍾瑶紅毯「高衩透視裝」看光光！　孫可芳解放胸前爆乳
20歲騎士慘死　母悲慟見最後一面
金髮妹紅毯一出場就踉蹌！下半身三角形被看光
快訊／暴雨來襲！金鐘紅毯「一片積水」　入圍者尷尬跨過
快訊／雨彈升級「3縣市豪雨特報」　國家警報響！大雷雨襲1地
台中賓士擋豪宅車道　判罰125萬
快訊／德保拉失誤後釀禍　獅3比0兄弟
金鐘獎／楊小黎「胸上大U挖空」超美！包出螞蟻腰
快訊／大雷雨強襲基隆、新北　最新警戒區出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東推廣客家粄條　鄉鎮獨特風味吸引千人參與

投注2800萬！花蓮市打造寵物友善、交通主題公園　滿足親子需求

妃妃姐姐萬聖親水萌樂園　台南東橋相見歡

花蓮港務分公司斥資千萬　打造優質信號台工作環境

台南400「繪我家園」美好時刻　良友盃兒童繪畫賽世代傳承

補強雲林治水設施！打造安居家園　立委丁學忠爭取中央治水預算

「花得開心購物節」開跑　消費300有機會抽iMac

「巧心坊」幸福教室揭牌　明道中學與Feeling18產學合作

雲林330選手出戰全民運動會　副縣長謝淑亞授旗！

17世紀荷蘭繪畫之美　「尼德蘭畫師藝術重構」特展開幕

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

炫車奪3命！父重金聘2律師護獨子　鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩

Sandy開場互動吳宗憲　「四個小孩三個out斗XD」

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

許效舜「戴300萬」在身上　澎恰恰直盯「要拿去換現金？」

阿KEN.納豆真的好好笑XD　熟悉的組合最對味～

目擊七孔流血貼牆上：媽媽被嚇哭 ｜20241018 ET午間新聞

屏東推廣客家粄條　鄉鎮獨特風味吸引千人參與

投注2800萬！花蓮市打造寵物友善、交通主題公園　滿足親子需求

妃妃姐姐萬聖親水萌樂園　台南東橋相見歡

花蓮港務分公司斥資千萬　打造優質信號台工作環境

台南400「繪我家園」美好時刻　良友盃兒童繪畫賽世代傳承

補強雲林治水設施！打造安居家園　立委丁學忠爭取中央治水預算

「花得開心購物節」開跑　消費300有機會抽iMac

「巧心坊」幸福教室揭牌　明道中學與Feeling18產學合作

雲林330選手出戰全民運動會　副縣長謝淑亞授旗！

17世紀荷蘭繪畫之美　「尼德蘭畫師藝術重構」特展開幕

金鐘獎／黑嘉嘉「背面完全沒布」破尺度！鏡頭往後拍…白肌美背被看光

彰化老人供餐便當130元沒主菜！議員怒了　「超級陽春」畫面曝

金鐘獎／鍾瑶透視裝上半身只貼「愛心胸貼」　認了沒保護措施！

屏東推廣客家粄條　鄉鎮獨特風味吸引千人參與

金鐘獎／方志友摔傷坐輪椅到場！「受訪站不穩」　硬撐畫面全播出

金鐘獎／介紹李李仁「結果大走音」畫面全播出！本尊反應全被拍 她表情錯愕

一揭魔鬼城神秘面紗！《臥虎藏龍》都來取景　地下藏大量恐龍化石

詐10億元西班牙男遭驅逐「不可再來台」　移民署：列禁止入國對象

投注2800萬！花蓮市打造寵物友善、交通主題公園　滿足親子需求

涼雨彈明襲3地　「潭美」颱風最快下周一生成

鄰居家傳槍響！他好奇查看　巴西男「瞬間爆頭」慘死陽台

地方熱門新聞

女子吸食「喪屍菸彈」不斷顫抖南警盤查逮人

彗星全台熱追　桃園濱海用手機就能拍到

台南市府力推國際觀光婦女團體世華組織年會返鄉遊台南

2024桃園閩南語講故事比賽　頒獎

桃園失聯外籍移工增加　凌濤要求市府重視

寵物增16萬隻　桃園成立公立動物醫療中心

拍板！大同醫院經營權易主確定

外送平台員工時薪下降　桃園民代要求重視

桃園缺工嚴重　民代建議鼓勵長者重返職場

南消永華分隊楊淑雅榮獲金心獎消友會祝賀

南消四大校園強化消防安全意識

台南400未來生活館登場！體驗科技走入日常生活

不滿光電場施工！　大埔鄉居民下跪陳情

台南400農漁地景藝術節戶外裝置盛大登場

更多熱門

相關新聞

台南400「繪我家園」良友盃兒童繪畫賽世代傳承

台南400「繪我家園」良友盃兒童繪畫賽世代傳承

「台南400」要讓台南市的兒童畫出心目中台南家園的模樣，第19屆良友盃兒童繪畫比賽，19日以「台南400、繪我家園」為主題，讓參與的兒童以最純真的想像力，繪出每個人喜愛的台南美食以及景點，這也是今年「台南400」系列中，全數由兒童擔綱主角的活動。

台南男試戴金項鍊竟衝出銀樓！遭老闆門口壓

台南男試戴金項鍊竟衝出銀樓！遭老闆門口壓

台南400未來生活館登場！體驗科技走入日常生活

台南400未來生活館登場！體驗科技走入日常生活

台南400農漁地景藝術節戶外裝置盛大登場

台南400農漁地景藝術節戶外裝置盛大登場

台南市勞工局職場大小事製作感人短影音

台南市勞工局職場大小事製作感人短影音

關鍵字：

妃妃姐姐萬聖親水樂園台南相見歡

讀者迴響

熱門新聞

殯葬界蔡依林分手衝突　角頭強拍性愛片

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

吳姍儒超巨車頭燈外露！吳宗憲開罵

國道火燒車「女學生消失」深夜找到了

吳姍儒金鐘沒看手卡！網：生完記憶力這麼好

15歲少年撞死3人　千萬賠償金爸要買單

連恩父親現身「哀戚吻愛子照片」

喜宴菜「小智我一直在等你」　答案曝

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」

嫩妹遊峨眉山　慘遭「山道猴子」硬上

Jessi挨轟說謊「疑早認識施暴男」　遭挖索吻親密照、公司閃電解約

電費來了「一票人哭慘」　他見1萬8：沒這麼扯過

15歲少年撞死人！外公急打越洋電話：很難過

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

貨運主管遭無照少年撞死　華航遺憾發聲「籲外界給家屬空間」

更多

最夯影音

更多

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

炫車奪3命！父重金聘2律師護獨子　鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面