妃妃姐姐萬聖親水萌樂園　台南東橋相見歡

▲立委陳亭妃「妃妃姐姐」親自打造的「萬聖親水萌樂園」，帶著孩子們一起享受夏日水戰、打水仗的清涼快感，讓這個萬聖節不再只充滿糖果，還有滿滿的歡笑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



一年一度的「永康小小孩不給糖就搗蛋」活動，19日在東橋登場，2024年邁入第3年，活動越來越好玩，規模也越來越盛大！

今年的重頭戲特別結合由立委陳亭妃「妃妃姐姐」親自打造的「萬聖親水萌樂園」，帶著孩子們一起享受夏日水戰、打水仗的清涼快感，讓這個萬聖節不再只充滿糖果，還有滿滿的歡笑與涼爽！

今年許多家庭精心打扮、有備而來，路上隨處可見骷髏頭、皇后、艾莎公主、皮卡丘、機器人等卡通人物，而陳亭妃也不遑多讓，19日特地變裝成為可愛的超級瑪利，穿梭在萌樂園之間，有別於平日問政的嚴肅形象，超級吸睛！吸引許多小朋友爭相合照，直呼實在太趣味，太有活力了！

活動現場，陳亭妃延續「妃妃姐姐」的角色，與市議員陳秋萍、陳怡珍、林冠維一同率領里長和孩子們展開水槍大戰，笑聲與水花交織。陳亭妃更沿路發送萬聖節糖果，配合周遭萬聖市集活動，熱鬧非凡，帶給大家滿滿的活力與親切感。

陳亭妃表示，今天特別結合康橋商圈、東橋聯合會、東橋歐巴里長團隊，盛大舉辦萬聖親水萌樂園活動，希望在歡度萬聖節的同時，也能為親子創造歡樂時光，增進家庭間的互動。她強調，未來將持續推動友善育兒政策，不僅要強化公共托育和長照據點的設立，還要提升育兒相關資源的可及性和品質，結合社區力量，讓每個家庭都能享有安心托育的支持，為提升生育率創造更有利的環境，最終達成安居樂業的城市願景。