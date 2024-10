北韓1500精銳赴俄　「暴風軍團」受訓畫面首曝！準備赴烏參戰

▲ 烏克蘭軍方首度曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。(圖/SPRAVDI)

記者陳宛貞/編譯

南韓國家情報院18日披露,北韓將派遣精銳特種部隊「暴風軍團」1.2萬兵力赴俄參戰,第一批1500名士兵抵達俄羅斯後,烏克蘭軍方首度曝光一段在俄國受訓的北韓士兵影片。

根據《韓聯社》,烏軍所屬的戰略溝通與情報保安中心(SPRAVDI)取得這段北韓士兵在俄羅斯遠東的訓練中心領取俄軍裝備的畫面,18日在社群平台X公開。

Exclusive - Newly obtained footage from Russia's Sergievsky Training Ground showing North Korean troops being outfitted in Russian gear in preparation for deployment to Ukraine. pic.twitter.com/01Z4jZIiOe