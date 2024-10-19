北韓1500精銳赴俄　「暴風軍團」受訓畫面首曝！準備赴烏參戰

▲ 烏克蘭軍方首度曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／SPRAVDI）

記者陳宛貞／編譯

南韓國家情報院18日披露，北韓將派遣精銳特種部隊「暴風軍團」1.2萬兵力赴俄參戰，第一批1500名士兵抵達俄羅斯後，烏克蘭軍方首度曝光一段在俄國受訓的北韓士兵影片。

根據《韓聯社》，烏軍所屬的戰略溝通與情報保安中心（SPRAVDI）取得這段北韓士兵在俄羅斯遠東的訓練中心領取俄軍裝備的畫面，18日在社群平台X公開。

Exclusive - Newly obtained footage from Russia's Sergievsky Training Ground showing North Korean troops being outfitted in Russian gear in preparation for deployment to Ukraine. pic.twitter.com/01Z4jZIiOe — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) October 18, 2024

約27秒的影片中，東方臉孔的士兵從西方士兵手中領取各種物品，還有人用北韓腔調說著「不要跳過」、「出來」、「喂喂喂」 的聲音。

SPRAVDI聲稱，他們取得這段影片還不到72小時，拍攝地點是俄國濱海邊疆區的謝爾蓋耶夫斯基訓練中心，北韓士兵正等待被派往烏克蘭參戰。

這段影片真實性目前未獲證實，但親俄Telegram頻道ParaPax也公布另一段畫面，可見在俄國受訓的北韓軍人排隊進入基地，還可聽見有人用韓文喊道「一起走」。

美媒《自由亞洲電台》專家分析，拍攝影片的軍人軍服上貼著俄羅斯東部軍區的標誌，因此地點應為濱海的謝爾蓋耶夫斯基訓練中心。