北韓12賣淫女「嘴塞碎石」上刑場！金正恩心疼了　急下聖旨赦免

▲金正恩赦免被判死刑的12名賣淫女子。（示意圖／朝鮮中央電視台）



記者王佩翊／編譯

北韓自1990年代爆發前所未有的糧食危機「苦難的行軍」後，許多生活陷入危機的女子只能選擇下海賣淫，而性交易產業也因此發展得越來越組織化。近日，北韓當局發現，未成年賣淫妹賣身的性交易案例急遽提升，因此發出警鐘。而早在5年前就有大型賣淫組織被破獲，其中有12名賣淫女被判死刑，不過被推上刑場後，又奇蹟似地獲得金正恩赦免。

根據南韓電視台KBS報導，自金正恩上任後，北韓政府對於買春賣淫問題一直採取強硬態度，包括處決相關仲介，企圖消滅性交易產業。儘管如此，一名現居在南韓首爾近郊的脫北者A先生表示，就在5年前，北韓咸鏡北道咸興市就曾發生一起大規模的賣淫組織破獲行動，當時成功逮捕了多名涉案人士。

這個賣淫組織將一棟公寓改裝成妓院，還提供車站接送服務，開車將顧客直接接到妓院內買春，進行非法性交易。賣淫組織還特意賄賂了當地警察和秘密警察的高級官員，以防被查緝。然而，由於他們的行動過於高調，最終這些官員還是選擇舉報該組織，當時共有12名賣淫女與數名男員工被一網打盡。

根據A先生的說法，這些男性員工被逮後遭到嚴刑逼供，因此他們只能將背後的金主供出，而這個最大金主則是當即被處決。其他涉案男員工被判處無期徒刑，12名賣淫女子則面臨公開審判，最後也是被判處死刑。

北韓在執行公開處決時，為了防止死刑犯臨刑前喊出反政府的言論，因此通常會在犯人口中塞滿碎石頭，讓他們無法發聲，這些女子當然也不例外。然而，令人震驚的是，當這12名賣淫女滿嘴被塞滿碎石、推上刑場後，事情卻發生戲劇性的轉折。

金正恩突然下達「聖旨」，宣稱這些女性是因為生活所逼才會賣淫，實際上並沒有罪，因此決定取消她們的死刑，而這項決定也讓女囚及其家屬感動落淚。但其實這只是金正恩展示所謂「慈愛」的手段，而這種行為也早被許多人看穿，批評是在作秀。