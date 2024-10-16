惡父找應召女「逼13歲兒」破處！　還逼迫吸毒辱罵：別當膽小鬼

▲英國一名父親逼迫13歲兒子和應召女從事性交易，甚至拿出古柯鹼要求兒子吸食。（示意圖／取自視覺中國CFP）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名父親竟然逼迫13歲兒子和應召女從事性交易，甚至拿出古柯鹼要求兒子吸食，當兒子拒絕後還被他痛罵，最終讓應召女硬上得逞。目前這名惡父已遭逮捕，恐面臨至少5年的刑期。

根據《每日星報》報導，英國一名父親在倫敦近郊布羅姆利（Bromley）的飯店預訂了2間房間，並找來兩名應召女準備替13歲的兒子「破處」。據了解，該名父親還遞給兒子一包古柯鹼，並要求他和其中一名26歲應召女發生性關係，當兒子拒絕後，還遭到父親辱罵。

檢察官英格爾（Martin Ingle）表示，該名父親還指責兒子不願意這樣做，是因為媽媽太過於保護他，「他甚至罵孩子『不要當一個膽小鬼』（Don't be a pussy）。」

最後26歲的應召女在一間房內，強迫13歲男童和她發生關係，事後男童的父親給了2名應召女一人150英鎊（約台幣6400元）的報酬。男童表示，他對一切感到非常噁心，回家後立刻告訴媽媽這件事，最後由媽媽帶他到警局報案，男童的父親也隨即遭到逮捕。

當地法官指出，男童父親將面臨最低5年的監禁，刑期將在近日宣判。

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