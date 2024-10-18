　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

孔廟執行長要用台獨包圍中國？　王家貞怒轟要求下台否則刪預算

▲台南市議員王家貞18日火力全開，砲轟孔廟基金會執行長石牧民YOUTUBE影片，以孔廟為背景的影片清楚寫上『用台獨包圍中國』，要求石牧民下台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員王家貞18日火力全開，砲轟孔廟基金會執行長石牧民YOUTUBE影片，以孔廟為背景的影片清楚寫上『用台獨包圍中國』，要求石牧民下台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台首學台南孔廟成宣揚台獨的基地？台南市議員王家貞18日火力全開，砲轟孔廟基金會執行長石牧民，上任1年多頻遭民眾檢舉，檢舉函還附上石牧民YOUTUBE影片，以孔廟為背景的影片清楚寫上『用台獨包圍中國』，石牧民是孔廟還是台獨廟的執行長？

王家貞指出，石牧民拿市政府薪水，年薪高達87.5萬元，比一班基層勞工薪水高2倍，行為卻失格。黃偉哲市長請王家貞息怒，黃偉哲說孔廟執行長的工作就是做好本分，就算有不同意識形態，都不能這麼做。

王家貞說，台南孔廟建於1665年，鄭成功的子嗣鄭經，採納參謀陳永華建議所設，是台灣歷史上第一所官學，因而有全台美學的美譽，台南孔廟是第一也是唯一國定古蹟並作為台南旅遊的勝地，在2021年時，時任台南市長的賴清德，也是文廟管理委員會主委，將其改為公設財團法人台南市孔廟文化基金會，由執行長負責執行，台南市政府編列文化基金會預算就是支付執行長的年度薪水。

王家貞指出，自從石牧民於2023年3月15日，接任台南孔廟執行長以來，檢舉函從未間斷，有民眾檢舉說：『9月22日參加孔廟走讀，大成殿剛好聽到石牧民執行長在介紹民國後的匾額，關於先總統蔣公那塊匾額，藏青底色不對，因為那是帝王顏色；蔡英文邊框沒一貫性，所以賴總統11月到12月間即將送來的匾，他會請專家設計邊框，不讓總統府決定，因為他是執行長』，這位前美國太陽花領袖，變本加厲、囂張跋扈。

又有檢舉人說，她帶著小朋友參觀孔廟，是希望從導覽解說中了解，中華儒家文化的博大精深，誰知時執行長在導覽時，言語間不斷批評國民黨，好像一位對國民黨充滿仇恨的憤青，明明是該介紹孔廟歷史沿革，介紹儒家思想，孔廟怎會成為石牧民執行長宣揚台獨理念的舞台，怎麼可以用此影響小朋友。

王家貞痛批，檢舉人還附上了石牧民在YOUTUBE的影片，石牧民直接在背景是孔廟的影片螢幕上寫著『用台獨包圍中國』，孔子祖籍山東，何錯之有？石牧民初上任，台南市政府編列財團法人台南市孔廟文化基金會的預算顯示，月薪6.39萬元，2024年，台南市政府編列的台南市孔廟文化基金會預算，一年是87.5萬元，也就是今年月薪調到6.6萬元，這些錢都是人民的納稅血汗錢，一班勞工領的都是 2萬7千元基本工資，石牧民執行長領的薪資是他們二倍，卻要『用台獨包圍中國』。

王家貞怒嗆，請石牧民先用台獨去包圍總統府，去換取榮華富貴，石牧民是孔廟還是台獨廟的執行長？孔廟不是宣揚台獨的基地，王家貞請還給孔廟應有的尊重及尊嚴，石牧民既然不適任就應該下台，否則刪市府孔廟預算，石牧民是孔廟執行長，不是台獨廟執行長，不要在孔廟搞台獨，台南孔廟不歡迎他。

▲台南市議員王家貞18日火力全開，砲轟孔廟基金會執行長石牧民YOUTUBE影片，以孔廟為背景的影片清楚寫上『用台獨包圍中國』，要求石牧民下台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

有關議員指出孔廟文化基金會執行長在公開場合傳達其政治立場，文化局表示，會啟動相關調查機制，若確有不適當言行發生，將依規定進行處置。此外也會嚴格要求其應於值勤時間與代表孔廟文化基金會的對外公眾場合，應適當發言，恪守客觀中立之原則。

孔廟文化基金會執行長石牧民則表示，議場內議員質詢播放之音檔，是2024年5月以《台語解放記事》作者身分，私人受邀參加國外台語社團未對外公開之線上社群聚會側錄，並非在孔廟公開導覽時所說的內容。

文化局說明，國定古蹟台南孔廟建於1665年，是台灣首座孔廟亦是首座官學所在，因而有「全台首學」美稱。長年以來地方仕紳與文史工作者也積極投入孔廟的各項建設與活動，尤其孔廟作為重要文化場域，許多人也成為孔廟文史導覽人員。

孔廟導覽人員的導覽工作，應聚焦在孔廟內眾多的文化資產與歷史脈絡，向前來遊覽的旅客介紹孔廟此一核心文化場域的發展歷程，孔廟也有固定安排導覽解說志工。有關導覽人員的相關培訓與運作機制，未來也將運用包含定期回訓與導覽問題的討論等方式，持續精進與完善，以提升導覽品質與內容適當性。讓每位來到孔廟參觀的朋友，都能得到適切與豐富的文化知識。孔廟文化基金會近年也增加英語、台語等語種的導覽方式，以及更加多元的活動內涵，強化國人與國外旅客願意走入孔廟，進而認識孔廟文化。

ET快訊
金鐘獎／王彩樺彎腰「34D」蹦出來　夏和熙：裡面都沒穿
明變天「3地雨最猛」　可能有颱風「最靠近時間曝」
金鐘獎／《嗨！營業中》5人登紅毯！　莎莎洩「川字腹肌」超搶眼
金鐘獎／苗可麗戰袍「上下全開」　邪惡春光畫面外洩
貨運主管遭無照少年撞死　華航遺憾發聲
金鐘獎／王彩樺「東西半球全迸出」！首入圍哭了
金鐘獎／紅毯神秘超兇妹「UU邊走邊晃」穿超低胸
金鐘獎／路跑女神禮服太緊！車頭燈炸出一半
金鐘獎／紅毯驚見「沙漏腰女神」！穿魚尾服超辣真實身材曝光
金鐘獎／大霈「純白平口禮服」！　細腰、美腿大放送
快訊／國道客運陷恐怖火海！　緊急撲滅中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林縣長張麗善率團參訪林百貨　黃偉哲分享古蹟活化經驗多交流

屏東潮州消防分隊校園防火防災扎根　示範火災如何自保

環境部手機回收抽大獎　台東環保局加碼兌換環保洗手乳

導入數位轉型與ESG浪潮　勞動部助企業提升競爭力

2024台東光祭！10件巨型燈光藝術作品10／25璀璨登場

煮菜不慎險釀大火！住警器示警保命　台東消防提醒「人離火熄」

延續聚落式污水處理效能　台東縣府持續舉辦教育訓練

孔廟執行長要用台獨包圍中國？　王家貞怒轟要求下台否則刪預算

台東便當餐飲業者稽查抽驗　1件不合格移送來源縣市查處

宜蘭茶勁厲害！　玉露、松輝茶園奪全國有機袋茶特選獎

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

阿本「不想再演」出櫃..38歲才敢放鬆玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」：此生沒感受過

曾之喬揭曉寶寶性別 「獨一無二的你」　＃星光雲REELS

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

「一世代」連恩佩恩墜樓身亡..享年31歲　死前疑情緒失控「飯店大廳摔筆電」

雲林縣長張麗善率團參訪林百貨　黃偉哲分享古蹟活化經驗多交流

屏東潮州消防分隊校園防火防災扎根　示範火災如何自保

環境部手機回收抽大獎　台東環保局加碼兌換環保洗手乳

導入數位轉型與ESG浪潮　勞動部助企業提升競爭力

2024台東光祭！10件巨型燈光藝術作品10／25璀璨登場

煮菜不慎險釀大火！住警器示警保命　台東消防提醒「人離火熄」

延續聚落式污水處理效能　台東縣府持續舉辦教育訓練

孔廟執行長要用台獨包圍中國？　王家貞怒轟要求下台否則刪預算

台東便當餐飲業者稽查抽驗　1件不合格移送來源縣市查處

宜蘭茶勁厲害！　玉露、松輝茶園奪全國有機袋茶特選獎

統一獅恐怖對手　平野：不會忘記挑戰者心態

連恩「生前最後見到的成員」　一世代奈爾痛喊：沒想到那晚擁抱是永別

金鐘獎／日妹妹頭舞團現身紅毯！　網看特寫嚇到：怎麼都長一樣

台中驚見石虎骨折躺路中！好心人救援幸運復原中　超萌模樣曝

金鐘獎／紅毯突被問哪個政治人物「反差最大」？視網膜謹慎給答案了

德保拉是兄弟最好投手　平野談總冠軍戰帶3捕考量　

金鐘獎／陳庭妮在胡宇威身上留咬痕當幸運物　他害羞放閃「集氣奪獎」

金鐘獎／王彩樺一彎腰「火辣34D」蹦出來　夏和熙認了：裡面都沒穿

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

金鐘獎／《嗨！營業中》5人5色登場！　莎莎洩「川字腹肌」超搶眼

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

地方熱門新聞

高雄10歲男童被毒蛇咬！300公尺外捕獲青竹絲

不滿光電場施工！　大埔鄉居民下跪陳情

寵物增16萬隻　桃園成立公立動物醫療中心

台下聽眾還原現場！承辦人追上道歉被飆「五字經」

7旬婦險遭詐騙投資佛飾品獲警銀聯手阻詐

勞基法新修正　勞雇可協商延後強制退休違者重罰

50歲男三條冠狀動脈都阻塞　安泰醫院搶命成功

2024桃園萬聖城　變裝入住桃園福容半價優惠

友善校園獎新北獲獎數全國9連霸　跨局處共同維護學生身心理健康

南消新增救災新利器快速破門好戰力

桃園112年度SBIR計畫　帶動逾9.5億元產值

工會老師周上2節課一節薪高達1.1萬元議員質疑合理性

中原大學洪穎怡教授　榮獲有庠科技發明獎

孔廟執行長要用台獨包圍中國？王家貞要求下台

更多熱門

相關新聞

印度要崛起了？恐比東南亞還不如

印度要崛起了？恐比東南亞還不如

今年5月，國際貨幣基金組織發佈最新一期《世界經濟展望報告》，數據表明，未來的5年，中國、印度、美國和印尼四國將貢獻全球經濟增長的一半以上。一時間，「印度崛起論」又湧入西方輿論場。但，印度真的要「崛起」了嗎？

陸委會：「台獨舉報」會越來越多

陸委會：「台獨舉報」會越來越多

南海爭端再起　越南瘋填海築島

南海爭端再起　越南瘋填海築島

英國首相「中國圍台軍演不利於和平穩定」　在野黨魁要求譴責北京

英國首相「中國圍台軍演不利於和平穩定」　在野黨魁要求譴責北京

中國越境不丹建村　搶佔邊界爭端優勢

中國越境不丹建村　搶佔邊界爭端優勢

關鍵字：

孔廟執行長台獨中國王家貞下台預算

讀者迴響

熱門新聞

內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光

內湖3死車禍今早現場！　當地人「瀰漫血腥味」

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

快訊／15歲少年送分局！　雙手掩面低頭不敢露面

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

15歲少年偷開車奪3命！爸帶晚餐奔警局探子

父重金聘2律師護兒　應訊到少年法庭「全程陪同」

剛出生男嬰丟河堤亡　狠心母急診：剛生小孩　

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰回應了

15歲少年IG曝光！無腦炫耀「三寶日常」

15歲少年撞死人！同學現場受訪喊：駕駛有嚇到　一群人笑比YA

別碰！數千顆神秘黑球沖上雪梨海灘

15歲少年撞死3人！目擊者見死者「七孔流血、貼死牆上」嚇哭

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

快訊／少年偷開車撞死3人！　爸鞠躬道歉

更多

最夯影音

更多

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面