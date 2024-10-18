孔廟執行長要用台獨包圍中國？　王家貞怒轟要求下台否則刪預算

▲台南市議員王家貞18日火力全開，砲轟孔廟基金會執行長石牧民YOUTUBE影片，以孔廟為背景的影片清楚寫上『用台獨包圍中國』，要求石牧民下台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台首學台南孔廟成宣揚台獨的基地？台南市議員王家貞18日火力全開，砲轟孔廟基金會執行長石牧民，上任1年多頻遭民眾檢舉，檢舉函還附上石牧民YOUTUBE影片，以孔廟為背景的影片清楚寫上『用台獨包圍中國』，石牧民是孔廟還是台獨廟的執行長？

王家貞指出，石牧民拿市政府薪水，年薪高達87.5萬元，比一班基層勞工薪水高2倍，行為卻失格。黃偉哲市長請王家貞息怒，黃偉哲說孔廟執行長的工作就是做好本分，就算有不同意識形態，都不能這麼做。

王家貞說，台南孔廟建於1665年，鄭成功的子嗣鄭經，採納參謀陳永華建議所設，是台灣歷史上第一所官學，因而有全台美學的美譽，台南孔廟是第一也是唯一國定古蹟並作為台南旅遊的勝地，在2021年時，時任台南市長的賴清德，也是文廟管理委員會主委，將其改為公設財團法人台南市孔廟文化基金會，由執行長負責執行，台南市政府編列文化基金會預算就是支付執行長的年度薪水。

王家貞指出，自從石牧民於2023年3月15日，接任台南孔廟執行長以來，檢舉函從未間斷，有民眾檢舉說：『9月22日參加孔廟走讀，大成殿剛好聽到石牧民執行長在介紹民國後的匾額，關於先總統蔣公那塊匾額，藏青底色不對，因為那是帝王顏色；蔡英文邊框沒一貫性，所以賴總統11月到12月間即將送來的匾，他會請專家設計邊框，不讓總統府決定，因為他是執行長』，這位前美國太陽花領袖，變本加厲、囂張跋扈。

又有檢舉人說，她帶著小朋友參觀孔廟，是希望從導覽解說中了解，中華儒家文化的博大精深，誰知時執行長在導覽時，言語間不斷批評國民黨，好像一位對國民黨充滿仇恨的憤青，明明是該介紹孔廟歷史沿革，介紹儒家思想，孔廟怎會成為石牧民執行長宣揚台獨理念的舞台，怎麼可以用此影響小朋友。

王家貞痛批，檢舉人還附上了石牧民在YOUTUBE的影片，石牧民直接在背景是孔廟的影片螢幕上寫著『用台獨包圍中國』，孔子祖籍山東，何錯之有？石牧民初上任，台南市政府編列財團法人台南市孔廟文化基金會的預算顯示，月薪6.39萬元，2024年，台南市政府編列的台南市孔廟文化基金會預算，一年是87.5萬元，也就是今年月薪調到6.6萬元，這些錢都是人民的納稅血汗錢，一班勞工領的都是 2萬7千元基本工資，石牧民執行長領的薪資是他們二倍，卻要『用台獨包圍中國』。

王家貞怒嗆，請石牧民先用台獨去包圍總統府，去換取榮華富貴，石牧民是孔廟還是台獨廟的執行長？孔廟不是宣揚台獨的基地，王家貞請還給孔廟應有的尊重及尊嚴，石牧民既然不適任就應該下台，否則刪市府孔廟預算，石牧民是孔廟執行長，不是台獨廟執行長，不要在孔廟搞台獨，台南孔廟不歡迎他。

有關議員指出孔廟文化基金會執行長在公開場合傳達其政治立場，文化局表示，會啟動相關調查機制，若確有不適當言行發生，將依規定進行處置。此外也會嚴格要求其應於值勤時間與代表孔廟文化基金會的對外公眾場合，應適當發言，恪守客觀中立之原則。

孔廟文化基金會執行長石牧民則表示，議場內議員質詢播放之音檔，是2024年5月以《台語解放記事》作者身分，私人受邀參加國外台語社團未對外公開之線上社群聚會側錄，並非在孔廟公開導覽時所說的內容。

文化局說明，國定古蹟台南孔廟建於1665年，是台灣首座孔廟亦是首座官學所在，因而有「全台首學」美稱。長年以來地方仕紳與文史工作者也積極投入孔廟的各項建設與活動，尤其孔廟作為重要文化場域，許多人也成為孔廟文史導覽人員。

孔廟導覽人員的導覽工作，應聚焦在孔廟內眾多的文化資產與歷史脈絡，向前來遊覽的旅客介紹孔廟此一核心文化場域的發展歷程，孔廟也有固定安排導覽解說志工。有關導覽人員的相關培訓與運作機制，未來也將運用包含定期回訓與導覽問題的討論等方式，持續精進與完善，以提升導覽品質與內容適當性。讓每位來到孔廟參觀的朋友，都能得到適切與豐富的文化知識。孔廟文化基金會近年也增加英語、台語等語種的導覽方式，以及更加多元的活動內涵，強化國人與國外旅客願意走入孔廟，進而認識孔廟文化。