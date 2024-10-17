英國首相「中國圍台軍演不利於和平穩定」　在野黨魁要求譴責北京

▲英國新任工黨首相施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

外媒日前揭露，前總統蔡英文歐洲行，本來規劃訪問英國，但外媒揭露，因英國外交大臣拉米（David Lammy）將訪問中國，因此延後了蔡英文的造訪。不過在此同時，中共解放軍甫結束聯合利劍B圍台軍演之際，英國首相施凱爾（Keir Starmer）16日表示，北京在台海軍事活動，不利於和平穩定，他強調，「台海的穩定符合我們的所有利益」。

英國前首相、現任在野保守黨黨魁蘇納克（Rishi Sunak）16日質詢英國現任首相施凱爾（Keir Starmer）時，問及中國解放軍啟動圍台軍演的相關議題。施凱爾答詢表示，中國圍台軍演「不利於和平與穩定」。

施凱爾表示，英國將與同為聯合國安理會常任理事國的中國在淨零排放、公共衛生及貿易等議題盡可能合作，利益分歧的地方，則會競爭，並在必要時提出挑戰，這包括了捍衛國家安全、人權與英國價值。

施凱爾強調，北京在台灣海峽的持續軍事活動「不利於和平與穩定」，他說，「台灣海峽的穩定符合我們的所有利益」。

接著，在野保守黨黨魁蘇納克要求英國外交大臣拉米，在造訪中國的行程中，應該「毫不含糊」譴責中國在台海的軍事行動，並要求捍衛台灣的自由民主。

▼英國前首相、現任在野保守黨黨魁蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）

