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外媒：中國越境不丹建村　搶佔印度邊界爭端優勢

▲▼不丹首都亭布（Thimphu）。（圖／達志影像／美聯社）

▲不丹首都亭布（Thimphu）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社新德里17日綜合外電報導

當前中印邊界問題懸而未決，然而北京卻越境跑到夾在中印之間的不丹境內興建村落與基礎設施。外媒分析，中方想在與印度邊界爭端搶佔優勢，同時累積日後與不丹建交籌碼。

印度和不丹在1949年簽署特別條約，不丹的外交政策受印度節制，與世界上大多數國家及聯合國安理會5大常任理事國都沒有外交關係，印度則長年將不丹視為與中國間的緩衝國。中國雖與不丹無外交關係，但雙方均曾表達在解決邊界爭議之後建交的意願。

「外交家」雜誌（The Diplomat）刊出由倫敦大學亞非學院（SOAS University of London）教授兼資深副研究員巴奈特（Robert Barnett）的分析指出，8年前中國開始在一些數十年來都屬於不丹的領土建村，如今在不丹邊界內已興建22個村莊和聚落。沒有跡象顯示不丹將採取反制，也看不出中國會付出任何代價。

衛星影像顯示，中國建的村莊和聚落共有約2200間房舍、人口約7000人，相當於已兼併不丹2%領土。

巴奈特指出，中國在不丹的兩個地區建村，其中8個位於不丹西部地區。中國出於軍事原因想在不丹西部立足，因為這裡包含面積89平方公里的洞朗（Doklam），取得洞朗將使中國在與印度的邊界對抗獲得重大戰略優勢。

另外14個中國聚落則位於不丹東北的門楚馬（Menchuma）和別隅堪巴炯（Beyul Khenpajong，相傳為不丹文化與宗教聖地）地區。

巴奈特認為，不丹東北部這些地區對中國沒有特殊軍事或戰略價值，建村的原因多少是為向不丹施壓。北京1990年於一份所謂「一籃子協議」提出放棄對不丹東北部的主權聲索，條件是不丹將西部一些領土（包括洞朗）交給中國。中方想傳達訊息可能是「如不同意在西邊讓步，就會失掉東北部」。

巴奈特直言中國越境建村，意欲造成「既定事實」以便在爭議區域獲取領土，類似於目前在南海的作為。

美國之音（VOA）的一篇分析指出，中不邊界爭端已有數十年歷史。中國聲稱在不丹中北部擁有約495平方公里的土地和不丹西部269平方公里的土地，在不丹西部的主權聲索地帶裡就包含對印度具有戰略重要性的洞朗高原。

瑞典安全與發展政策研究所南亞和印太地區事務斯德哥爾摩中心（SCSA-IPA）所長潘達（Jagannath Panda）說：「中國正在邊界地區不斷建設軍民融合村莊。自習近平上台以來，中國已在接近印度邊界的地區如此行事一段時間。印度已意識並擔憂中國的這種戰略。」

中不邊界談判始於1984年，核心問題在於中國、不丹和印度洞朗高原的有爭議的三角地帶。2017年中印兩國軍隊曾在當地緊張對峙70多天。

潘達認為，考慮洞朗地區的特殊性，中國越境不丹建村令人憂心，因為這將使解放軍取得戰術優勢，「北京的策略是通過不同手段阻止印度在邊境地區站穩腳跟，與不丹加快談判進程也是其中一個目的」。

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