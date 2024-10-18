鍾明軒闖新竹高工拍片！害警衛丟工作　真相曝：操場完工未驗收

▲網紅鍾明軒進入新竹高工使用未驗收的操場，警衛因此遭調職。（圖／翻攝鍾明軒IG）



記者陳凱力／新竹報導

網紅鍾明軒日前與友人進入新竹高工，使用已完工但尚未驗收的操場，沒想到因此害得警衛遭調職。有網友在Threads上發文…「兄弟你擅闖校園跑個操場直接害一個警衛被開除，太酷辣」，引起網友討論。

該則貼文也引起當事人留言，他們一行4人是在放學後17:19分左右進入校園，進去實有遇到警衛，也明確的說明來意，因自己是校友，所以想要介紹母校以及學生時期的經歷，過程中有進入操場跑道，直到結束約17:49分。該名網友說，自己會與校方連絡了解，釐清過程，如果有需要說明，也會盡力幫忙。

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不過，其他網友並不買單，「他說會補償?」、「我預言他們會拍一集解釋經過，再拍一集道歉聲明，然後再拍一集他們強買強賣自我感動的好意給警衛，還把人家的臉放在影片上面，強迫他原諒他行為，然後再裝哭」、「這些甩鍋網紅怎麼可能放過流量機會」、「你所謂的釐清是指：是警衛放我進來。他被開除是他家的事，關我屁事」、「所以你有跟警衛說要跑操場來介紹學校嗎？然後是否有同學提醒你們不能跑操場呢？如果有，你們還硬拍影片，那真的害人不淺」。

▲▼該名校友雖然留言解釋，仍引起討論。（圖／翻攝Threads）

也有網友提出疑問，「蠻難過的，雖然工作有疏失，但不至於因為開除吧，間接造成人家工作困擾跟被開除真的好糟糕」、「我記得校園有開放社區民眾進入運動時間不是嗎？還是只有國小可以國中高中就不行?」

新竹高工校長陳世程也解釋，事件發生的確在放學時段，鍾明軒在校友帶領下進入校園，也的確有向警衛打過招呼，不過警衛卻未進行人員登記，也未向校方通報。最重要的是，新竹高工的操場日前才剛完工，目前還沒完成驗收，並不能開放使用，鍾明軒等人的行為，引起學生強烈抗議。

據悉，新竹高工的操場已經施作了很長一段時間，期間同學們的體能運動都受到限制，大家好不容易捱過了暑假、捱過了期中考，遲遲等不到操場開放，正是精力充沛的高中生們早就蠢蠢欲動，就等著操場啟用後大顯身手，沒想到卻目睹「學生不能用，網紅可以用」，因而引起反彈。

過去也發生訪客突然跑進辦公室的突發事件，所以校方對於這類情況特別重視。陳世程說，警衛未做好校園安全管制，加上過去有多次工作錯誤情形，經向外包保全公司反映後，才將該名警衛調離職務。