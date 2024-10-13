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社會 社會焦點 保障人權

凌虐小姊弟！新竹健身教練飲料店遭砸　滿地碎玻璃照片曝

記者陳凱力／新竹報導

新竹2名葉姓健身教練涉嫌凌虐一對小姊弟，造成小姊弟滿身是傷，其中3歲的弟弟更是睪丸發黑、血流不止被緊急送醫。2名葉男事後遭到羈押，檢警進一步追查再查出第3人涉案。其中，一名葉姓教練在竹北開設多間手搖飲料店，12日深夜遭到民眾「私刑正義」砸店破壞。

▲▼竹北虐童健身教練、飲料店、砸店。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹北虐童案的葉男投資的飲料店昨日晚間遭砸店。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

3名犯嫌中，其中一名葉姓男子在竹北莊敬二街開設健身手搖店，主打乳清蛋白手搖飲，原本在google評論獲得4.6星好評，但虐童事件爆發後，不僅不降反升到4.9星，反觀另一位開健身房的葉姓男子，IG遭到網友出征，看起來似乎飲料店遠離風暴。

但沒想到就在12日深夜10時許，飲料店突然被民眾包圍砸窗砸玻璃，全部過程約2分鐘，鄉民們快、狠、準，砸完就閃。

▲▼竹北虐童健身教練、飲料店、砸店。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼這件位於竹北大遠百附近的飲料店，以販售乳清蛋白飲獲得好評。

▲▼竹北虐童健身教練、飲料店、砸店。（圖／記者陳凱力翻攝）

轄區竹北分局警表示，葉姓負責人因涉及一宗刑事案件為檢警偵辦中，惟葉姓負責人遭到網路鄉民起底，對其所投資之店家執行私刑正義，肆意毀損門口玻璃，造成財物的損害，本所獲報後已全力進行調查，現鎖定涉案車輛全力進行追緝。本分局在此呼籲，私刑正義並非實質的正義，而是徒增社會的恐慌、負擔及造成無辜人受傷害，請民眾務必保持理性。

▲▼竹北虐童健身教練、飲料店、砸店。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼砸店過程約2分鐘。

▲▼竹北虐童健身教練、飲料店、砸店。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼竹北健身教練虐童、飲料店。（圖／翻攝GOOGLE）

▲這間飲料店目前在GOOGLE評論上還有4.9星的高分評價。（圖／翻攝GOOGLE）

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