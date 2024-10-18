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避免誤食廢棄藥品　桃園衛生局籲：3步驟避免汙染環境

▲桃園市衛生局提醒，家中有過期或不需要藥品如何處理，應依循藥品種類妥善處理。（圖／桃園市衛生局提供）

桃園市衛生局提醒，家中有過期或不需要藥品如何處理，應依循藥品種類妥善處理。（圖／桃園市衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

家中如有過期或不再需要藥品應如何處理？桃園市政府衛生局提醒，首先要避免家人服用廢棄或過期藥品，應判斷屬於何種種類藥品，再依照正確三步驟，「放、倒、丟」妥善處理，千萬勿隨意丟棄，以維護自身用藥安全以及減少環境汙染。

衛生局指出，如果有治療療程已結束卻未服用完畢藥品，亦或是家裡存放許久不確定保存期限藥品，外觀如已明顯變質、已過期藥品，建議應該立即丟棄。不同種類的廢棄藥品則有對應丟棄方式，若為特殊藥品（如針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品及管制藥品等），需拿回醫療機構或藥局進行回收，切勿直接丟在垃圾桶或倒入馬桶，以避免造成環境汙染。

▲桃園市衛生局提醒，過期或不需要藥品依循藥品種類妥善處理。（圖／桃園市衛生局提供）

▲桃園市衛生局提醒，過期或不需要藥品依循藥品種類妥善處理。（圖／桃園市衛生局提供）

衛生局表示，一般藥品若為膠囊、錠劑，則可直接丟進垃圾袋，隨一般垃圾焚化處理。如果是藥水，切勿倒入馬桶或水槽中，須依「放、倒、丟」三步驟正確處理，步驟一「放」應先將可以吸水物質（如廢棄衛生紙、報紙、砂土、咖啡渣、茶葉等）放進夾鏈袋或塑膠袋中；步驟二「倒」應將藥水倒入袋中後確實將夾鏈袋或塑膠袋密封；步驟三「丟」再將袋子丟進垃圾袋隨一般垃圾焚化處理，其他藥品包裝或容器則依規定進行回收。

衛生局局長賈蔚呼籲，民眾就醫所攜回藥品應遵照醫囑及藥袋標示資訊按時服用，切勿囤積藥品，按照藥品說明書或藥袋上指示存放藥品，避免將藥品放置於陽光直射或濕熱環境，以確保藥品之品質與安全。若有需要丟棄藥品時，務必先判斷藥品正確丟棄方式再處理，民眾如有藥品丟棄及回收相關問題，也可詢問社區藥局藥師，或將藥品帶回原就診醫療院所藥局，向專業藥師諮詢，才能兼顧用藥安全及環境保護。

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