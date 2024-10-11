小港醫院病床數不足違約！　「醫美優先急重症」衛生局開罰5萬

▲小港醫院急重症大樓去年9月新落成。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市立大同醫院經營權風波還未落幕，高雄市衛生局今日指出，委由高醫經營的小港醫院，去年9月新落成的急重症醫療大樓，應於一年內設置如計畫書所載的病床數，但衛生局函文提醒並實際稽查後，發現加護病房、燒傷病床及產台仍未符合契約要求，因此開罰小港醫院5萬元，並要求院方於12月8日前改善完成。

衛生局指出，小港醫院位處南高雄石化鋼鐵重工業廠區聚落，是機場、海港、捷運等重大交通樞紐，負有因應當地急重症醫療與照顧弱勢健康重責。市府自2018年起委託高醫大董事會經營，並促參案擴建OT+BOT「急重症醫療大樓」，計增加257床，於2023年9月24日核准啟用。

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衛生局表示，依高醫董事會於2018年提報「高雄市立小港醫院興建營運移轉OT+BOT案」投資執行計畫書所載，小港醫院原棟及新棟醫療大樓整擴建後於營運第1年內，也就是2024年9月24日，須完成設置急性一般病床446床、加護病床30床、血液透析60床、慢性呼吸照護病床16床、燒傷病床4床、安寧病床10床、恢復床18床、產台3床、手術台13床、急診觀察床40床、負壓隔離病床10床，嬰兒床15床及嬰兒病床10床，才符合在地迫切醫療資源需求。

而衛生局於2024年8月8日函文要求高醫法人，應依合約規範於2024年9月24日完成市立小港醫院醫療設置後，9月25日現場稽查時發現，「加護病房、燒傷病床及產台」仍未符合契約要求，應完成的加護病床30床部分，還仍在工程進行中。

▲高雄市衛生局認為小港醫院未履約，開罰5萬元並要求限期改善。（圖／記者許宥孺攝）

衛生局表示，基於主管機關立場，針對該具體違約事項處以違約金5萬元，並限期履約方於12月8日改善完成。另，「燒傷病床」設置疑義訂於10月14日委請「外部專家」現勘核實；「產台」設置及使用疑義，也請小港醫院方進一步說明，衛生局依法再行釐清。

衛生局強調，市立小港醫院興建營運移轉（OT+BOT）案規劃，乃因應當地醫療資源需求，也因此特別協助購地興建「急重症醫療大樓」。然而，經實地稽核，至今部分急重症及產科醫療設置疑未依合約完成。更諷刺的是，相對於小港醫院正積極推廣「美容醫學中心」等作為，實有悖於市立小港醫院「照顧弱勢及急重症醫療照護」之初衷。