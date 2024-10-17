不只10歲男童被毒蛇咬！高雄「半個月共4起」　動物園員工也受害

▲高雄10歲男童遭毒蛇咬傷，腳腫成麵龜。（圖／民眾提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名10歲男童日前晚間倒垃圾遭到毒蛇咬傷腳趾，目前住院一周觀察中。據衛生局統計緊急醫療事件，從山陀兒颱風過後，10月1日至今(17日)，共計有4人被毒蛇咬傷，其中包含動物園員工、除草民眾，研判蛇咬風險仍以野外互動為主，提醒民眾應穿著具防護功能的衣褲和包鞋。

左營區新上國小一名四年級男童住在學校附近，14日晚間8、9點與媽媽外出倒垃圾時，在至聖路、光興街交叉口遭到蛇咬傷，男童表示有清楚看到是「綠色的蛇」，不過目前尚未捕獲這條蛇。

男童當下被送到高醫急診就醫，醫師檢查，男童的左腳第3趾有2個咬痕，但因還沒辨識蛇的品種，沒有對應的蛇毒血清處置，目前只能針對男童的臨床症狀以支持性治療住院觀察一周。

▲男童目前住院觀察中。（圖／民眾提供）

衛生局統計，在颱風過後10月1日迄今，除了男童外，另有2名患者遭毒蛇咬傷自行就醫，分別是動物園員工在上班時被咬傷，另一案是民眾到左營軍區工地被咬，就醫後院方已給予對應的抗蛇毒血清治療。

衛生局查詢同期間消防局救護系統，發現10月4日也有一起，那瑪夏區民眾除草時遭赤尾青竹絲毒蛇咬傷送醫，經送衛生所緊急施打毒蛇血清，意識及生命徵象均正常穩定。

衛生局表示，綜合近2週蛇咬緊急醫療事件研判，風險仍以野外活動為主；應穿著具有防護功能的長袖長褲和包鞋，避免穿短褲涼鞋登山或夜遊；如果遇到蛇，切勿徒手打蛇或抓蛇，可通報市府1999轉請農業局處理。

衛生局提醒，若遭遇蛇咬請務必保持鎮靜，「明確辨識及早就醫」，高雄市山區衛生所及急救責任醫院常備蛇毒血清，可就近盡速就醫或撥打119送醫急救。