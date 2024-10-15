快訊／害中正預校42生食物中毒　廚房遭抓包「偷煮早餐」給學生

▲中正預校發生高一生集體提食物中毒。（圖／資料照）

記者許宥孺／高雄報導

中正預校發生42名高一生集體食物中毒，衛生局入校稽查時，發現學校廚房竟有死老鼠、蟑螂，要求業者停止供膳7天並執行清消。衛生局今日早上再次入校了解情況，沒想到竟當場逮到外包膳食廠商偷煮早餐，而且學生也已吞下肚，將依食安法加重裁罰，至少6萬元罰單跑不掉。

中正預校證實學生集體食物中毒，13日晚間陸續有17名學生反映晚餐後腹瀉，經送往802醫院就診，其中有7人腸胃炎，10人為上呼吸道感染，就醫後都回校休息，並無人住院。衛生局接獲通報後立即派員入校稽查，截至今日中午累計共42人皆為一年級生，就醫後症狀均已緩解、無重症個案。

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▲衛生局昨晚入校稽查，發現廚房衛生環境髒亂 。（圖／記者許宥孺翻攝）

中正預校膳食委由外包廠商家珈企業有限公司烹煮，衛生局14日晚間至校內廚房稽查，發現食材未離地、未覆蓋、冷藏區及冷凍區未有溫度記錄表、洗水槽未擺放洗手液、擦手紙、病媒防治未確實，現場有老鼠、蟑螂、蒼蠅等病媒蹤跡。

為避免疫情擴散，衛生局昨日已要求廠商，即日起21日停止供膳7日，執行環境清消，待缺失改善完並且複查合格後始得復工。

不過，衛生局今日早上再度前往學校了解學生健康狀況，發現外包膳食廠商竟偷開伙幫學生煮早餐，而且學生已經用餐完畢，廠商原本應該被罰3萬元，現在衛生局將要加重處罰，罰單至少6萬元跑不掉。