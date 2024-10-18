車禍前1天！15歲少年發文「收勁戰」要分期　網轟：未成年騎什麼車

▲曾姓少年在事發前一天發文收權利車。（圖／翻攝自Facebook）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市內湖區一名15歲曾姓少年17日偷開車外出，結果出門沒多久，就失控撞進臭豆腐攤，奪走3條人命，引發眾怒。事後有網友肉搜出少年的社群帳號，意外發現曾姓少年16日於某「未成年」臉書社團發文要收「權利車」。

曾姓少年闖禍後，有網友挖出他的社群帳號，發現IG上的精選動態居然有「三寶合輯」、「摔車合輯」。也有網友直接灌爆本人的Threads，表達不滿。另還有人找出曾姓少年的臉書帳號，雖然他已鎖住個人檔案，但在其他社團上發布的文章仍被挖出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友開罵。（圖／翻攝自Facebook）

曾姓少年16日上午在某個「未成年」的臉書社團上發文表示，「收個權利車，勁戰3-4代jet系列，價錢越低越好，可能需要分期」。貼文底下隨即有網友喊出「勁4」，曾姓少年也詢問「多少錢？」

如今，就有不少網友在該則貼文底下留言開罵，「無照駕駛造成3死就你吧？未成年無照開車還想騎什麼車？去下跪道歉了沒」、「沒駕照買什麼機車？有夠可悲」、「所以為什麼無照開車撞死人」、「收你X」、「沒錢還顯擺，這下出人命了」。

▲少年的IG精選動態包含「三寶合輯」和「摔車合輯」。（圖／翻攝Instagram）

經警方調查，曾姓少年供稱，當時要去找同學，所以趁著外祖父出國旅遊期間，前往其東湖住處偷鑰匙開走休旅車，結果因操作不熟悉，分不清煞車、油門，在左轉進安康路後太過緊張，當場失控、高速蛇行，先擦撞兩側汽機車後，隨即猛力撞向前方的盧姓男騎士，並一路猛衝、連人帶車撞進臭豆腐小吃攤，造成高姓女客（51歲）、陳姓男客（60歲）、以及盧姓男騎士（61歲）3人重傷，送醫搶救無效，宣告死亡；另臭豆腐店41歲黎姓女員工、40歲陳姓女老闆也燒燙傷送醫，無生命危險。