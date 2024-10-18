被友勸阻太危險！15歲少年偷開車要「證明自己」　惹禍奪3命

記者黃彥傑、邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市內湖區一名15歲曾姓少年17日晚間偷開車外出訪友，未料卻在東湖市場內失控，撞上當地一家臭豆腐名店，瞬間奪走3條人命。與國中同班的同學表示，案發前3天就有聽到曾少表示想學開車，當時他還極力勸阻，未料竟會發生憾事；而曾少昨晚間會偷開車外出，就是要向同學炫車、「證明自己」。

▲曾姓少年當時跟好友約好見面，還偷開外祖父的車赴約，就是想「證明自己」。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警方調查，曾姓少年從小父母離異，由祖父養大，到國中畢業前都在東湖一帶生活，直到升上高職後，才由父親帶到新北永和居住。據了解，曾姓少年對車莫名嚮往，IG上不乏騎腳踏車壓車過彎影片，事發前還在臉書社團PO文「收購權利機車」。

與曾姓少年國中同班的同學透露，案發前曾姓少年曾向他透露「想學開車」，當時同學聽聞後極力勸阻，「你覺得你有開車的能力嗎？」直言沒有駕照、且沒有經過訓練很難抓準車子行進中的距離，這樣去開車實在太危險。

但曾少根本沒聽進去，17日晚間趁著外祖父出國旅遊，搭公車從永和回到東湖，偷走外祖父鑰匙後開著休旅車與朋友相約見面，準備要「證明自己」，未料才剛轉彎駛進安康路，因一時會車緊張，竟失控撞進臭豆腐名店，造成3人死亡。

該名同學也嘆道，當時接到曾少的電話說「出事了」，還以為對方是在開玩笑，沒想到過去一看真的出大事，「我這次完全沒有要挺你的意思了，不聽我的勸告跑去開車，你這次這樣真的太過分了。」

▼曾少失控撞進臭豆腐名店，造成3人死亡。（圖／記者黃彥傑攝）