完整時間線曝光！15歲少年第一次偷開車　上路10分鐘…3人枉死

記者黃資真／台北報導

台北市內湖區昨(17日)傍晚6點多發生一起重大車禍，15歲曾姓少年偷開祖父的車，疑因操作不熟悉，衝入東湖市場內一間臭豆腐店，造成3死的悲劇，《ETtoday東森新聞雲》為您整理車禍發生的完整時間序。

▲15歲少年偷開外祖父的車，釀成3死2傷悲劇。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



曾姓少年與外祖父一起住在東湖，而外祖父、外祖母在10月15日至峇厘島出國遊玩，少年昨天下午4點放學搭捷運回家，為了去找同學，因此偷了祖父的車鑰匙後，便騎腳踏車出發至停放車輛的汐止停車場，並在傍晚6點駕車上汐湖二橋、6點5分下橋到東湖路，6點10分左轉安康路，一路蛇行、碰撞兩側汽機車後，撞進臭豆腐小吃攤。

初步調查，擦撞兩側汽機車後，先撞上盧姓男騎士(61歲)後，再撞進臭豆腐小吃攤，造成顧客高姓女子(51歲)、陳姓男子(60歲)當場被輾壓車底，3人經送醫搶救後宣告不治；另臭豆腐店41歲黎姓女員工、40歲陳姓女老闆也燒燙傷送醫，無生命危險。曾姓少年坦承是第一次偷開車上路，當下因會車緊張分不清煞車跟油門，不慎肇事，警方則表示依照車輛行進軌跡，認為少年無照、超速為肇事主因，後續將依過失致死罪送往士林地院少年法庭。

此外，待外祖父回國後警方將傳喚到案說明，以釐清對車輛保管是否有疏失，若確認有過失將一同移送。