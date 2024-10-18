明天招魂！少年撞3死「家屬腦袋一片空白」　台灣法律絕不會重判

▲15歲少年釀禍後，還打給同事稱「出事了」。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者劉維榛／綜合報導

15歲曾姓少年偷開外公的休旅車，但他根本分不清煞車和油門，在馬路上高速蛇行，先是撞上61歲騎士後，再衝入內湖安康路上的臭豆腐攤，造成3死2傷。對此，一名家屬難過透露，死者是他的舅婆，「我知道台灣法律對於一個未成年肇事甚至過失致死，絕對不會重判」，並透露明天會進行招魂。

這起悲劇造成高姓女客(51歲)、陳姓男客(60歲)、以及盧姓男騎士(61歲)3人重傷慘死。一名家屬在Threads表示，其中一位死者是他的舅婆，得知噩耗當下，讓他腦袋一片空白。

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家屬痛訴，「我知道台灣法律對於一個未成年肇事甚至過失致死，絕對不會重判，但難道被害人和家屬，要一輩子活在陰影跟傷痛中嗎？誰來對我們負責？人生無常，希望大家一輩子都不要遇到這種事情。」

稍早，家屬再度發文感慨，現在再罵下去、肉搜也於事無補，「人都走了，我們也只能接受，一切也只能檢察官相驗和開庭審理，也希望有些人不要再檢討被害人，明天會進行招魂，謝謝各位網友的關心。」

底下網友也難過不捨回應，「請節哀，千萬不要和解，必須讓他受到最重的刑罰」、「請節哀」。