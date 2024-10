▲前總統蔡英文抵達比利時。(圖/蔡英文社群媒體)



記者陶本和/台北報導

前總統蔡英文歐洲行完成捷克、法國的訪問,她在台灣時間17日晚間抵達第三站比利時,並且馬上前往歐洲議會,她也發出一段影片,她高舉手中的白酒高喊,「敬自由、敬民主,還有我們的友誼」(For freedom, for democracy, and for our friendship.)。

蔡英文在結束捷克的訪問後,16日造訪法國參議院,並與多位跨黨派議員會面。蔡英文表示,台法都是共享民主自由價值、理念相近的夥伴,期待,台法友好這條路未來能有更多同伴加入,讓台法關係不斷茁壯,並在不同領域開創更豐碩的成果。

隨後,蔡英文也於17日晚間抵達比利時,她則透過社群媒體發布一段影片表示,她已經抵達比利時,第一站來到歐洲議會,會繼續和民主夥伴傳達台灣熱愛民主自由的理念。而在這部影片中,蔡英文也舉起手中的白酒高喊,「敬自由、敬民主,還有我們的友誼」(For freedom, for democracy, and for our friendship.)。