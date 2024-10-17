為大巨蛋VIP包廂隔空互嗆　體育局：盼遠雄勿訴諸情緒字眼

▲台北大巨蛋3樓VIP包廂。（圖／翻攝自Facebook／臺北大巨蛋）

記者袁茵／台北報導

台北市議員日前質疑，台北大巨蛋3樓18間VIP包廂恐變「遠雄私人招待所」；遠雄17日批評北市府無權涉及營運，使體育局回嗆遠雄汲汲追求獲利，將社會責任棄之於後，而遠雄則再嗆北市府「情緒勒索」。對此，台北市體育局聲稱「最後回應」此事，強調遠雄應就包廂租賃資訊公開透明提出合理解釋，盼遠雄勿訴諸情緒字眼，以免有失企業高度。

台北市體育局17日傍晚發表，針對遠雄的大巨蛋包廂議題「最後回應」，並重申體育局從未干涉遠雄巨蛋公司對大巨蛋的營運權，而是基於保障公共利益角度，督導場館安全、設施完善、合理運作，而包廂作為大巨蛋場館設施一部分，遠雄有義務公開透明租借辦法，使全民都有平等借用權利，而非將公共建設資產私相授受。

北市體育局指出，遠雄歷來面對場館缺失的消極態度可受公評，而今在涉及營運獲利上態度蠻橫，只享權利卻規避應盡之社會責任與義務，難為社會大眾接受，體育局也將堅持依法行政、嚴加督促遠雄善盡義務。

體育局提及，對於遠雄再次回應內容，仍未針對外界質疑大巨蛋包廂淪為「遠雄的私人招待所」進行釋疑，反就以本理當配合政府使用的回饋檔期混淆視聽、轉移焦點，一再推諉卸責，甚感遺憾。

體育局強調，遠雄應就包廂租賃資訊公開透明一事，提出合理解釋及具體作法，而非不斷以口水之爭迴避全民關切議題，一切均為涉及公眾利益之理性討論，盼遠雄勿訴諸情緒字眼，以免有失企業高度。

體育局說，北市府自始至終均未涉及遠雄針對大巨蛋包廂營運權，僅要求提出公開透明租借制度，杜絕外界對公共建設淪為財團私產之疑慮，將持續依法行政，並呼籲遠雄秉持誠信原則，正視外界理性訴求，積極與市府溝通協商、共同解決爭議，以利大巨蛋順利營運， 提供全民優質、安全的公共建設場館。