內政部拜會彰化縣說明國土計畫　強調兼顧農地維護及發展需求

▲內政部次長董建宏拜會彰化縣說明國土計畫，強調兼顧農地維護及發展需求。（圖／內政部提供）



記者陳家祥／台北報導

儘管各地方縣市政府對於國土計畫法有許多疑慮，但中央仍規劃按預定期程在明年4月底上路。近期內政部也不斷拜會尚未繳交國土功能分區圖的地方縣市政府，11日次長董建宏、國土管理署主任秘書朱慶倫拜會彰化縣長王惠美，盼儘速完成分區圖審議作業並提送內政部。

彰化縣長王美惠表示，彰化縣國土功能分區圖因人陳意見眾多須充分討論，已召開8次專案小組會議，預計再召開2次專案小組會議並提大會確認後，儘速提送內政部審議，並同時表達對於農業發展地區等劃設議題之關切。此外，王也提到擴大彰化市東區都市計畫等都市規劃案件，與內政部交換意見。

董建宏表示，國土計畫以保障民眾合法權益為基礎，並得配合地方永續利用需要，依照計畫調整國土功能分區範圍，至於縣府關切之都市規劃案件，希望縣府再加強說明各案之公益性、合理性，內政部亦將積極協助，讓彰化的都市建設更完善，提供縣民更好的公共服務。

董建宏強調，內政部非常重視地方對於國土計畫的各項意見，國土計畫法將於114年4月30日正式實施，但民眾既有合法權益不變，地方仍可依照發展需求進行規劃調整。因此，仍請縣府儘速完成國土功能分區圖審議作業並提送內政部，讓地方關切的問題，可以在中央審議過程獲得具體的討論與處理，共創國土永續發展。