超過千人受害！「4台灣人」印度大搞詐騙　姓名全被公開

▲印度警方破獲全國性詐騙網絡，4台灣人疑涉案。（圖／翻攝自Ahmedabad Mirror）

文／CTWANT

印度艾哈邁達巴德（Ahmedabad）警方於14日破獲一個詐騙集團，成功逮捕17名嫌犯，其中還包含4名台灣人。當地警方表示，該集團涉嫌運作一個全國性的詐騙網絡，他們要求受害者通過視訊通話等方式保持聯繫，並迫使受害者將大量資金轉入多個銀行帳戶，以換取「無罪」。

根據印度媒體報導指出，艾哈邁達巴德網絡犯罪警察局表示，這些台灣人分別為穆啟松（音譯，Mu Chi Sung，42歲）、張昊雲（音譯，Chang Hu Yun，33歲）、王俊威（音譯，Wang Chun Wei，26歲）和沈威（音譯，Shen Wei，35歲），其餘13名嫌犯來自古吉拉特邦（Gujarat）、馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）、賈坎德邦（Jharkhand）、奧里薩邦（Odisha）和拉賈斯坦邦（Rajasthan）。

警方表示，詐騙集團冒充印度電信管理局（Telecom Regulatory Authority of India，TRAI）、印度中央調查局（Central Bureau of Investigation，CBI）以及孟買刑事分局等多個政府部門的官員，對受害者進行恐嚇，稱其銀行帳戶涉嫌非法交易，並要求支付一筆79.34萬盧比的「可退還」處理費，以此來解決印度儲備銀行（Reserve Bank of India，RBI）有關的問題。詐團成員會透過視訊電話來監控受害者，受害者也因此被「網路逮捕」長達十天。

後續有受害者報案後，印度警方展開多次突襲行動，當中包含古吉拉特邦、德里（Delhi）、拉賈斯坦邦、卡納塔克邦（Karnataka）、奧里薩邦及馬哈拉施特拉邦等地，最終抓獲了17名嫌疑人。

其中，兩名台灣人穆啟松和張昊雲在德里的泰姬宮酒店（Taj Palace Hotel）被捕，而另外兩名台灣人王俊威和沈威則在班加羅爾（Bangalore）被逮捕。

印度警方還發現，台灣籍嫌犯還對詐騙集團提供技術支援，包含開發一款用於轉移資金的手機應用程式，該應用程式還整合電子錢包，方便將詐騙所得轉入其他銀行帳戶或杜拜的加密貨幣帳戶，最後通過地下匯款方式獲取佣金。

艾哈邁達巴德網絡犯罪警察局副局長辛格哈爾（Sharad Singhal）表示，根據目前調查結果，這個詐騙集團可能已經針對約1000名受害者進行詐騙。

在這次的逮捕行動中，印度警方查獲現金12.75萬盧比、761張SIM卡、120部手機、96本支票簿、92張借記卡和信用卡，以及42本與租賃的銀行存摺。

警方還逮捕主嫌之一的海德（Saif Haider），他與穆啟松有直接聯繫。警方表示，穆啟松負責提供手機、路由器等設備，並從台灣帶來必要的裝置來安裝這些設備。

警方也發現，穆啟松曾前往柬埔寨、杜拜、中國以及班加羅爾、德里和孟買等印度多個城市。最近一次訪印期間，穆啟松和張昊雲計劃擴大業務範圍，從印度代理人那邊大量收集租賃帳戶，用於非法博彩網站和網絡詐騙活動，沒想到還沒完成就遭到警方逮捕。

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