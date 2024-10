超過千人受害！「4台灣人」印度大搞詐騙　姓名全被公開

▲印度警方破獲全國性詐騙網絡,4台灣人疑涉案。(圖/翻攝自Ahmedabad Mirror)

文/CTWANT

印度艾哈邁達巴德(Ahmedabad)警方於14日破獲一個詐騙集團,成功逮捕17名嫌犯,其中還包含4名台灣人。當地警方表示,該集團涉嫌運作一個全國性的詐騙網絡,他們要求受害者通過視訊通話等方式保持聯繫,並迫使受害者將大量資金轉入多個銀行帳戶,以換取「無罪」。

根據印度媒體報導指出,艾哈邁達巴德網絡犯罪警察局表示,這些台灣人分別為穆啟松(音譯,Mu Chi Sung,42歲)、張昊雲(音譯,Chang Hu Yun,33歲)、王俊威(音譯,Wang Chun Wei,26歲)和沈威(音譯,Shen Wei,35歲),其餘13名嫌犯來自古吉拉特邦(Gujarat)、馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)、賈坎德邦(Jharkhand)、奧里薩邦(Odisha)和拉賈斯坦邦(Rajasthan)。

警方表示,詐騙集團冒充印度電信管理局(Telecom Regulatory Authority of India,TRAI)、印度中央調查局(Central Bureau of Investigation,CBI)以及孟買刑事分局等多個政府部門的官員,對受害者進行恐嚇,稱其銀行帳戶涉嫌非法交易,並要求支付一筆79.34萬盧比的「可退還」處理費,以此來解決印度儲備銀行(Reserve Bank of India,RBI)有關的問題。詐團成員會透過視訊電話來監控受害者,受害者也因此被「網路逮捕」長達十天。

後續有受害者報案後,印度警方展開多次突襲行動,當中包含古吉拉特邦、德里(Delhi)、拉賈斯坦邦、卡納塔克邦(Karnataka)、奧里薩邦及馬哈拉施特拉邦等地,最終抓獲了17名嫌疑人。

其中,兩名台灣人穆啟松和張昊雲在德里的泰姬宮酒店(Taj Palace Hotel)被捕,而另外兩名台灣人王俊威和沈威則在班加羅爾(Bangalore)被逮捕。

印度警方還發現,台灣籍嫌犯還對詐騙集團提供技術支援,包含開發一款用於轉移資金的手機應用程式,該應用程式還整合電子錢包,方便將詐騙所得轉入其他銀行帳戶或杜拜的加密貨幣帳戶,最後通過地下匯款方式獲取佣金。

艾哈邁達巴德網絡犯罪警察局副局長辛格哈爾(Sharad Singhal)表示,根據目前調查結果,這個詐騙集團可能已經針對約1000名受害者進行詐騙。

在這次的逮捕行動中,印度警方查獲現金12.75萬盧比、761張SIM卡、120部手機、96本支票簿、92張借記卡和信用卡,以及42本與租賃的銀行存摺。

警方還逮捕主嫌之一的海德(Saif Haider),他與穆啟松有直接聯繫。警方表示,穆啟松負責提供手機、路由器等設備,並從台灣帶來必要的裝置來安裝這些設備。

警方也發現,穆啟松曾前往柬埔寨、杜拜、中國以及班加羅爾、德里和孟買等印度多個城市。最近一次訪印期間,穆啟松和張昊雲計劃擴大業務範圍,從印度代理人那邊大量收集租賃帳戶,用於非法博彩網站和網絡詐騙活動,沒想到還沒完成就遭到警方逮捕。

延伸閱讀

▸ 新北女教師被「+9高中生」迷倒:等你們3年 被嗆到關社群…教育局也出手了

▸ 單親媽將房產記在女兒名下「竟被送給渣男」 律師揭1解法

▸ 不辦婚禮!同事竟「統計禮金」發喜餅 她翻白眼:不想包