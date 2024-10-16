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大象發狂衝撞人群！壓扁轎車「捲起村民拋飛」　恐怖全過程曝光

▲▼印度一頭大象在遊行中突然發狂，造成1死2傷。（圖／翻攝自X）

▲印度一頭大象在遊行中突然發狂，造成1死2傷。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

印度最近正舉國歡慶重要的十勝節（Dussehra），不料比哈爾邦12日舉辦遊行時，隊伍中的一頭大象卻突然失控發狂，四處衝撞，造成多輛車輛嚴重受損，2名警員在試圖控制大象時受傷，另有一名平民傷重不治。

據印度媒體報導，事件發生時，Ekma警方轄區下的Bhuihli村正為十勝節舉行慶祝遊行。一開始，這頭大象看起來還很平靜，不料遊行隊伍行至市場附近時，大象卻突然失去控制，開始橫衝直撞，嚇壞了現場不少人。

一名目擊者描述，這頭巨象用身體重重地壓住一輛白色汽車，導致車輛嚴重受損，被壓扁成一堆廢鐵，接著，大象試圖掀翻附近的一輛公車，驚慌的群眾四散而逃，現場一片混亂。儘管當地警方迅速趕抵現場，但警員也未能控制住這頭憤怒的大象，還造成2名警員受傷，現場還有一名正在放牧水牛，當場被大象拋飛，最後因傷重身亡。

更具戲劇性的是，事發當時，飼養員和3名孩子仍騎在這頭大象的背上。儘管幾人當時處於危險之中，但大象卻沒有表現出要平靜下來的跡象，繼續搗亂破壞，嚇得他們幾個緊緊抓住綁在大象身上的繩子，並在4小時後獲救。報導稱，這頭大象最後被綁在了樹上，直到13日才被制伏。事發影片在網上曝光後瞬間引發瘋傳。

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