大象發狂衝撞人群！壓扁轎車「捲起村民拋飛」　恐怖全過程曝光

▲印度一頭大象在遊行中突然發狂,造成1死2傷。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

印度最近正舉國歡慶重要的十勝節(Dussehra),不料比哈爾邦12日舉辦遊行時,隊伍中的一頭大象卻突然失控發狂,四處衝撞,造成多輛車輛嚴重受損,2名警員在試圖控制大象時受傷,另有一名平民傷重不治。

據印度媒體報導,事件發生時,Ekma警方轄區下的Bhuihli村正為十勝節舉行慶祝遊行。一開始,這頭大象看起來還很平靜,不料遊行隊伍行至市場附近時,大象卻突然失去控制,開始橫衝直撞,嚇壞了現場不少人。

An elephant lost his mental balance in Ekma market of Chhapra district of Bihar and crushed several cars. pic.twitter.com/BelstSabXd