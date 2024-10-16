立委建議開放「在日港就學陸生」來台　教長承諾研議

▲教育部長鄭英耀承諾評估開放日本、香港就學的陸生來台。（圖／記者許敏溶攝）



文／中央社

中國學位生至今仍未能來台。中國國民黨籍立委羅廷瑋今天建議，可先評估讓在日本、香港就學的陸生來台，教育部長鄭英耀承諾詳細評估，但也說對岸態度較封閉，目前都沒能有效聯繫。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情爆發後，中方於民國109年起單方面暫停學位生新生來台，目前只有已在台舊生可以繼續升讀（例如學士班畢業攻讀碩士班）。總統賴清德今年5月就職演說中，呼籲中國停止文攻武嚇，希望從重啟雙邊對等的觀光旅遊及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

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立法院教育及文化委員會今天邀請教育部作業務概況報告，國民黨籍立委羅廷瑋質詢時，問及開放陸生來台的進度。

教育部長鄭英耀表示，他上任後確實有努力就陸生議題溝通，但對岸的態度比較封閉，因此到目前都沒能有效聯繫上，也無法掌握會有多少陸生來台。目前教育部的政策，是在東南亞、歐美招生做更多的努力。

羅廷瑋表示，瞭解教育部的難處，但他指出，全世界大學都在擴大爭取優秀學生，教育部應提出一些積極作法。他並具體建議，除了透過原先的機制協調陸生來台，也有其他方向可以努力，包括開放在海外僑校，或是在香港、日本就學的中國籍學生來台。

羅廷瑋說，據他所知，有許多在香港就學的中國籍學生，也有意願到台灣讀書。對此，鄭英耀說，教育部內部會再做更詳細的討論和研議。