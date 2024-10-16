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高中發「暫時服役同意書」引恐慌　教長道歉：不會讓學生上戰場

▲▼對於國內補習班比超商多，教育部長鄭英耀表示，反應家長對孩子期待。（圖／記者許敏溶攝）

▲發放「戰時狀態青年服勤同意書」惹家長擔憂，鄭英耀主動道歉，強調不會讓學生上戰場。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

某高中傳出發放「戰時狀態青年服勤同意書」而引發家長擔憂。教育部長鄭英耀今（16日）表示，根據法令，高中生過去在颱風、地震發生時編組，並借重年輕人協助，去年開始調查學生意願，但任務主要是協助地方政府避難引導、社區關懷，若讓家長恐慌願意道歉，但「不會讓年輕學子上戰場。」

立法院教文會今天邀請教育部長鄭英耀列席報告業務概況並備詢。近期傳出某高中傳出發放「戰時狀態青年服勤同意書」，疑似動員戰時高中生參加後勤工作，引發家長恐慌，包括立委萬美玲、洪孟楷也擔憂，教育部是否準備讓年輕學子上戰場。

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鄭英耀表示，全民防衛動員準備法早在民國90年11月就公布，當時想法是，台灣有許多颱風、地震或者偶發事件，政府要怎麼讓行為能力有一定成熟的年輕高中生，來協助政府，在過去20幾年，大都是高中職學校內直接做學生做分組。

鄭英耀進一步說明，去年因為兩岸關係引發社會大眾關心，教育部希望更積極希望在高中進行調查，未滿18歲則要取得家長同意才調查，但學生負責範圍，還是在學校與社區，遇到天災與地震時，以學校做平台，做到社區守望相助，因為學校空間相對寬廣，可以作為安置的地點，但「不會讓孩子上戰場」，若調查造成家長恐慌，「我願意道歉」。

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