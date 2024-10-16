國中講義遭質疑違反政治中立　教長：要求出版社更新勘誤

▲鄭英耀（左）表示，會請出版社針對公民複習講義內容進行資料更新與內容勘誤。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部嚴格要求校園政治中立，但立委陳培瑜今（16日）在立院質詢時指出，國內某出版社的國中公民與社會複習講義中，竟然提到「民眾黨造福鄉親」等涉及政治內容，還暗酸其他政黨違反行政中立。教育部長鄭英耀表示，會依照情節，直接請出版社進行資料更新與內容勘誤。

立法院教文會今天邀請教育部長鄭英耀列席報告業務概況並備詢。民進黨立委陳培瑜在質詢時指出，儘管校園應該政治中立，但某出版社竟在國中公民與社會的複習講義中，提到「民眾黨造福鄉親」等內容，還暗酸其他政黨行政不中立，有洗腦嫌疑，為何講義中出現這樣內容，教育場域不是應該中立。

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國教院副院長嚴慶祥表示，複習講義不在國教院審查範圍內，但會請出版社進行專業判準。陳培瑜不滿這樣回覆，認為出版社的專業判準是錯的，教育部還是接受嗎？希望教育部有積極作為。

教育部長鄭英耀則直接表示，會依照情節，直接請出版社進行資料更新與內容勘誤。

據了解，該內容為翰林出版社出版的國中公民與社會的複習講義。日前由網友在Threads上PO文提及，陪小孩唸書時，發現台灣老牌「翰林」出版社的國中公民複習講義中，竟出現涉及政治爭議的題目，該題目提及，民眾黨成立地方服務處最終目的，正確答案為「爭取執政權以取得執政權力」。

隨後下一題題目為「某國執政黨疑似僱用大量網軍，在網路上發佈訊息抨擊在野黨，遭到在野黨民意炮轟，質疑其違反行政中立原則。詢問該執政黨做法若屬實，主要目的為何？」