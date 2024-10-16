　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國中講義遭質疑違反政治中立　教長：要求出版社更新勘誤

▲▼翰林出版社公民複習講義內容，被批評違反政治中立，鄭英耀表示，會依照情節，直接請出版社進行資料更新與內容勘誤。（圖／記者許敏溶攝）

▲鄭英耀（左）表示，會請出版社針對公民複習講義內容進行資料更新與內容勘誤。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部嚴格要求校園政治中立，但立委陳培瑜今（16日）在立院質詢時指出，國內某出版社的國中公民與社會複習講義中，竟然提到「民眾黨造福鄉親」等涉及政治內容，還暗酸其他政黨違反行政中立。教育部長鄭英耀表示，會依照情節，直接請出版社進行資料更新與內容勘誤。

立法院教文會今天邀請教育部長鄭英耀列席報告業務概況並備詢。民進黨立委陳培瑜在質詢時指出，儘管校園應該政治中立，但某出版社竟在國中公民與社會的複習講義中，提到「民眾黨造福鄉親」等內容，還暗酸其他政黨行政不中立，有洗腦嫌疑，為何講義中出現這樣內容，教育場域不是應該中立。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國教院副院長嚴慶祥表示，複習講義不在國教院審查範圍內，但會請出版社進行專業判準。陳培瑜不滿這樣回覆，認為出版社的專業判準是錯的，教育部還是接受嗎？希望教育部有積極作為。

教育部長鄭英耀則直接表示，會依照情節，直接請出版社進行資料更新與內容勘誤。

據了解，該內容為翰林出版社出版的國中公民與社會的複習講義。日前由網友在Threads上PO文提及，陪小孩唸書時，發現台灣老牌「翰林」出版社的國中公民複習講義中，竟出現涉及政治爭議的題目，該題目提及，民眾黨成立地方服務處最終目的，正確答案為「爭取執政權以取得執政權力」。

隨後下一題題目為「某國執政黨疑似僱用大量網軍，在網路上發佈訊息抨擊在野黨，遭到在野黨民意炮轟，質疑其違反行政中立原則。詢問該執政黨做法若屬實，主要目的為何？」

ET快訊
LIVE／網紅不倫大23歲姨丈！身世富可敵國　齊柏林子被辱縣
啦啦隊女神國道遭追撞！「後半部全毀」玻璃狂噴
國台辦定調！吳慷仁參與太陽花已翻篇：認同一中加大支持
Lisa連換3戰袍！　蕾絲內衣S曲線吸睛
快訊／郝劭文老婆懷孕了！　甜吻孕肚緊摟愛妻
好市多「最正店員出車禍」　畫面曝光
海基會盼送梅花鹿給對岸！　取名「和和平平」
畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女緊追狂道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不只泰國！台男染超致命豬型鏈球菌昏迷　醫曝少1動作險死亡

馬媽媽出手相救！清境農場Pony馬「蛋蛋家族」悲慘身世曝光

台灣少子化！2023年「貓狗登記數」多出新生兒近10萬

要台鐵節電遭質疑「車站不開冷氣」　陳世凱：服務品質不能降低

彭啓明為齊廷洹抱屈「絕非靠爸」　籲尊重講者：換成我就不再去

旅行社丟包、倒閉頻傳　觀光署：履約保證金500萬擬提高1倍

一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了

不希望高鐵票價調漲　陳世凱：每年賺很多錢「電費漲影響不大」

《世界上最透明的故事》嚴禁暴雷　紙本限定賣到缺貨

台新GoGo卡「要跟LINE Pay掰了」　回饋調降！全場崩潰：太哭了

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

母女分別問爸穿搭好不好看　敷衍回應→高八度稱讚可愛

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

貨輪靠泊基隆港撞岸上橋式機　眾人前「整座翻倒」3億沒了

【獅子睡午覺】爽躺床各種翻身 起床發現鬃毛炸開一臉懵XD

找到婚前時瘦老婆的影片　重溫當時相同穿搭尪笑翻

釘書機冷知識大會考！　台語名、製造年份難倒大家

趙小僑扮黑臉「打典典寶寶手心」　見她秒學..驚覺：不能這樣對她！

郭雪芙聽「男友」噗笑　自嘲在深山還會被拍XD

不只泰國！台男染超致命豬型鏈球菌昏迷　醫曝少1動作險死亡

馬媽媽出手相救！清境農場Pony馬「蛋蛋家族」悲慘身世曝光

台灣少子化！2023年「貓狗登記數」多出新生兒近10萬

要台鐵節電遭質疑「車站不開冷氣」　陳世凱：服務品質不能降低

彭啓明為齊廷洹抱屈「絕非靠爸」　籲尊重講者：換成我就不再去

旅行社丟包、倒閉頻傳　觀光署：履約保證金500萬擬提高1倍

一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了

不希望高鐵票價調漲　陳世凱：每年賺很多錢「電費漲影響不大」

《世界上最透明的故事》嚴禁暴雷　紙本限定賣到缺貨

台新GoGo卡「要跟LINE Pay掰了」　回饋調降！全場崩潰：太哭了

追撞砂石車！台東男駕駛卡車斗命危　消防救出送醫仍不治

俄羅斯輸了！出口額狂跌27%　波蘭首度超越成全球第19大出口國

不只泰國！台男染超致命豬型鏈球菌昏迷　醫曝少1動作險死亡

馬媽媽出手相救！清境農場Pony馬「蛋蛋家族」悲慘身世曝光

遭辱靠爸！齊廷洹現身緩頰「自身修養不足」　致電苗縣府提1請求

醉男鄰居家門口尿尿嗆警4句話　清醒後下場慘了

「台灣珍奶被偷」意外引爆網友怒吼！劉思慕籲：停止網路霸凌

中環台軍演與南北韓邊境升溫有關？　國安局：北韓對中關係處於低潮

女懷疑同居男友外遇　查看手機發現「媽媽被他性侵」畫面崩潰

試開箱／倒數月曆來了！DIOR金燦凡爾賽宮好華麗　正貨多達9樣更有收藏價值

生活熱門新聞

女師被「包腿8+9高中生」迷倒　對嗆網後急關IG

齊柏林兒子被酸靠爸　鍾東錦怒了

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

老公白目1舉動「裸體被公公看光」！妻怒吼

畫面曝！齊廷洹怒丟鐘點費走人...女承辦緊追道歉

苗栗縣長震怒「養出放肆部屬」！　齊柏林兒子回應了

今雨區擴大　「下最多」時間曝

嘉義好市多「正妹店員出車禍」　網：撞下去就有電話

女生「曖昧期試車」暈船　關鍵曝光

承辦人道歉補這句　齊柏林兒：火都上來了

齊柏林兒演講遭辱「靠爸餘蔭吃一輩子」

好市多巧克力藏巨肥白蟲！他傻：還在蠕動

打爆孫安佐「贏也不光榮！」　韓森回應二番戰戰帖

更多熱門

相關新聞

高中發「暫時服役同意書」引恐慌　教長道歉：不會讓學生上戰場

高中發「暫時服役同意書」引恐慌　教長道歉：不會讓學生上戰場

某高中傳出發放「戰時狀態青年服勤同意書」而引發家長擔憂。教育部長鄭英耀今（16日）表示，根據法令，高中生過去在颱風、地震發生時編組，並借重年輕人協助，去年開始調查學生意願，但任務主要是協助地方政府避難引導、社區關懷，若讓家長恐慌願意道歉，但「不會讓年輕學子上戰場。」

台灣1.7萬家補習班「比超商多」　教長：小家庭更重視子女教育

台灣1.7萬家補習班「比超商多」　教長：小家庭更重視子女教育

范雲揭台灣教師荒盼加人加錢　卓榮泰：誠懇檢討

范雲揭台灣教師荒盼加人加錢　卓榮泰：誠懇檢討

傳某高中調查「戰時服勤同意書」　教育部澄清：無此規劃

傳某高中調查「戰時服勤同意書」　教育部澄清：無此規劃

才躲過停招！雲林大成商工被列專輔學校　教育部給2年改善期

才躲過停招！雲林大成商工被列專輔學校　教育部給2年改善期

關鍵字：

翰林出版社教育部鄭英耀行政中立公民與社會

讀者迴響

熱門新聞

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

「學霸網紅」身世擁台北最大礦場　不倫大23歲姨丈留鹹濕筆記

女師被「包腿8+9高中生」迷倒　對嗆網後急關IG

汪建民女友認了「想過跟他一起走」

齊柏林兒子被酸靠爸　鍾東錦怒了

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

34歲男遭自強號撞輾亡　絕命7分鐘來不及救

網紅「摩鐵激戰」大23歲姨丈13次　性愛筆記曝光

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

郭雪芙出道16年首度認愛了！一聽到「男友」瞬間噴

學霸網紅不倫「大23歲」姨丈　身分曝光是表特板美女

即／ASML財報暴雷「重挫13%」！半導體集體跳水

黃曉明女友評論伍佰的歌「猥瑣」

星巴克買1送1沒了！新CEO上任大砍折扣優惠

老公白目1舉動「裸體被公公看光」！妻怒吼

更多

最夯影音

更多

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

母女分別問爸穿搭好不好看　敷衍回應→高八度稱讚可愛

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

貨輪靠泊基隆港撞岸上橋式機　眾人前「整座翻倒」3億沒了

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面