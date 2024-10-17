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台南賓士KTV正式插旗台鋁商場　打造全台最頂級歡唱體驗

▲台南賓士集團17日正式宣布盛大進駐高雄MLD台鋁生活商場，為高雄消費者帶來最頂級的歡唱體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南賓士集團17日正式宣布盛大進駐高雄MLD台鋁生活商場，為高雄消費者帶來最頂級的歡唱體驗。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

真的來了！台南賓士集團17日正式宣布盛大進駐高雄MLD台鋁生活商場，為高雄的消費者帶來最頂級的歡唱體驗。

台南知名的高端KTV品牌、賓士集團表示，賓士KTV自1999年創立以來，致力於為顧客打造頂級的歡唱空間，已發展成為台南最具代表性的KTV品牌。歌庫合法版權代理，選秀節目原影原聲全台獨家，並標榜「在這裡喜歡的歌通通唱的到」。

另外，賓士集團對於軟、硬體的系統工程上也不馬虎，將無形的服務轉換為實體的互動式服務，以領先、創新、優質化來增加新的服務及組合，提升顧客的娛樂悠閒的影音空間。除了頂級的視聽享受，賓士KTV也為顧客準備了豐富的餐飲服務。這次台鋁店的開幕，品牌也透露將搭配全新餐飲模式，提供更多元化的餐點選擇，從精緻的中菜、火鍋、到特色料理，五感體 驗一次到位。讓顧客在歡唱之餘，也能體驗到娛樂與美食相輔相成的感官盛宴，就是要100％滿足每一位愛唱歌的貴賓。

賓士KTV 17日發布進軍台鋁商場，獨創高雄百貨首家KTV，高雄台鋁店除了延續品牌一貫的豪華風格，還特別針對高雄市場打造多功能包廂，提供不同規模與派對主題的包廂選擇，不僅是款待賓客的最佳首選，還能體驗音質澎湃、盡情酣暢，彷彿置身於演唱會現場的極致享受。

每間包廂均配備最先進的音響與燈光設備，結合動態背景投影技術，提供全方 位的視覺與聽覺饗宴，無論是親友聚會、公司尾牙、還是特殊慶典活動，都能在這裡找到最合適的場地。台南賓士KTV也表示，將致力於為高雄的消費者提供更豐富的娛樂選擇，成為歡唱與聚會的全新亮點。

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