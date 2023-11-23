竹市府補助公寓大廈防火門修繕更新　大獲市民肯定

▲ 修繕公寓大廈防火門等設備施工畫面 。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新保障市民居住安全！新竹市政府今年已協助33處老舊公寓大廈完成400餘件防火門等設備修繕更新，幫助社區進行相關安全設備的修繕補助更新，進而改善老舊社區的居住安全及品質，避免因發生火災造成市民生命財產安全的威脅。

新竹市長高虹安指出，公寓大廈是竹市的主要居住形態，今年盤點相關資源，並詳細了解老舊公寓大廈社區的需求後，市府已對33處建築進行現場勘察，並完成101件防火門、156件門弓器、130件推桿和18件鉸鍊的修繕更新。高市長同時提醒市民，社區的安全需要市府和社區民眾一起攜手來維護把關。

都發處長翁義芳指出，配合中央政策，有關8層以上未達16層住宿類組別的公寓大廈，於今年首度納入應辦理建築物公共安全檢查簽證及申報範圍，市府自去年起即對84年6月27前領得使用執照的老舊公寓大廈補助防火門修繕更新，以利完成相關公安申報作業。此外，市府也已編列明年經費，等待市議會審核通過，將再放寬建築物在92年12月31日前領得使用執照之建築物得申請補助，請有需求的社區留意市府公告。

已申請防火門修繕補助的福林公寓大廈吳主委表示，她所居住的社區是民國70年時蓋的老舊建物，看到高雄城中城大火的不幸事件，令她對大廈的安全感到憂心，好在市府場勘後補助防火門的修繕更新，社區共獲得7樘防火門的補助，現在社區安全梯的防火門都能正常使用了，住戶都很感謝市府的用心。

都發處說明，去年的防火門修繕補助專案原先僅針對84年6月27日前領得使用執照的老舊大樓，市府已編列經費，將擴大補助對象至92年12月31日前領得使用執照的公寓大廈社區，目前正待市議會審核通過，未來受益對象預估可增加325個社區，希望社區住戶都能把握明年的防火門修繕更新補助計畫，與市府共同守護社區的安全。

都發處補充，為加速達成竹市淨零排放目標，市府今年公告「新竹市既有公寓大廈增設電動車充電設備指引」，並於明年編列經費補助公寓大廈社區設置充電設備。此外，都發處也於今年首度委任專業團隊深入各公寓大廈社區輔導社區管理組織的運作及成立，不僅大幅提升社區和諧度，更節省了不少社會成本。