朝風電國產化努力　行政院：帶動國內供應鏈爭取全球商機

▲離岸風電。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者陳家祥／台北報導

針對風電國產化的爭議，行政院發言人李慧芝今（17日）說，「希望透過國產化的目標，帶動國內的技術升級」，盼落實在地採購相關零件嘉惠國內零組件供應商，並且在地組裝帶領綠領人才的就業機會，未來可進一步支援全球的離岸風機市場，帶動台灣國內的供應鏈業者一起爭取越來越大的全球商機。

行政院發言人李慧芝說，離岸風電是政府達成能源轉型的重要綠能推動項目，在過程中有很多基礎建設需要進行，「其實也希望透過國產化的目標，帶動國內的技術升級」。

李慧芝強調，在整個過程中，是按照契約與經濟部的相關規範進展，「各界的聲音都有聽到，經濟部會適時給予協助，讓相關能源規劃期程能穩定向前，達到業界、政府、全民多贏的目標」。

媒體追問，政院態度是轉向支持風電國產化的政策？李慧芝說，經濟部說過，風電國產化會持續朝這方向來努力，如果遇到障礙的話也會及時調整提供協助。

李慧芝指出，希望能落實在地採購相關零件嘉惠國內零組件供應商，並且在地組裝帶領綠領人才的就業機會，同時也可以供應我國風場所需要的電機、強化人員的韌性，這點非常重要。未來也希望可以支援全球的離岸風機市場，帶動台灣國內的供應鏈業者一起爭取越來越大的全球商機。