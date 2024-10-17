行政院通過運動部相關修法拚明年掛牌　喊話立院總預算順利通過

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（17日）院會聽取「運動部籌備規劃情形」報告，並通過相關修法，送立院審議，預計最快明年8月掛牌運作。運動部願景為「運動壯大台灣」當中包括全民運動、競技專業、運動產業與國際事務等4主軸，政院秘書長龔明鑫說，相關預算已編在114年的總預算，喊話總預算順利通過，讓運動部明年可以順利上路。

行政院長卓榮泰說，為實現賴總統揭示的願景，以運動壯大台灣的政策，行政院經過緊鑼密鼓籌備將成立嶄新的專責機關「運動部」，統籌相關業務，打造一個運動平權、社會包容與永續發展的國家，並強化台灣的國際參與與影響力。

卓榮泰說，運動部組織架構採新的思維設計，引入多元專業人才，規劃一部一署三中心，推動全國運動業務，下設全民運動署辦理全民運動發展等業務，另增設國家運動產業發展中心，促進運動產業發展，並透過國家運動訓練中心與國家運動科學中心的合作，執行競技運動人才培育及科學研究與應用。

卓榮泰強調，國人對於運動部有高度的期待，本次相關組織法及配套法案的提出跟修正，請教育部加強論述，向立法院朝野黨團及社會各界妥為溝通說明。另外，運動部後續相關籌備事宜，也請教育部儘速配合辦理，務期於明年下半年能正式揭牌，讓台灣的運動發展邁向新的里程。

而外界關注的組織設計，行政院秘書長龔明鑫說，有不少諮詢委員建議，希望運動部成立後，下轄能有一個較有力的業務執行單位，中央的部下面都有一個署或是局的執行機關，運動部也應該要有。他說，由他代表籌備小組跟院長報告後，院長認可後也跟總統報告，過程是這樣。

針對學生為主的部分，龔明鑫說，體育場、課程等等，還是由教育部統一權責管理；如果是學生之外的專業競技，或是運動場館要做社區運用的，由運動部管理。在人力規劃的部分，因為署的增加，將來總員額會來到400位左右，其中署的部分約100位。

考量運動部業務跟其他部會有差異，龔明鑫指出，有不少諮詢委員建議，業務單位主管部分能否比照學校的教授、副教授方式聘任，也有諮委談到專業技術人員是否也能比照任用。

龔明鑫表示，經過與考試院討論後，第一階段的一級主管還是比照專科以上，學校教授、副教授資格聘用，專技人員部分院版沒有提到，但若後續立法院要放寬這部分的話，態度上也是尊重。

龔明鑫說，相關預算編列已經編在114年的總預算，經費粗估已經編超過200億，很希望總預算可以順利通過，讓明年的運動部可以順利上路。

對於籌設進度的問題，教育部次長張廖萬堅說，如果這會期能順利通過的話應該是明年可以掛牌，因為通過之後還有相關子法的訂定，所以預定最快是在8月份。

預算額度部分，張廖萬堅指出，明年有提到是在推動籌編的部分，要推動成立以及尋覓新的辦公地點、增加辦公空間等等，或是人力的聘用。明年開始籌編是後年，希望會達到200億，因為現在整個用人空間還有部會人手的增加，明年在籌編預算一定會超過200億。針對民間取才方面，會比照數發布成立時候，員額裡面會有一定比例來自於民間。

▲教育部體育署長鄭世忠出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）