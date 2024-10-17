台灣運動產業經濟規模達5000億　運動部將協助產業國際化

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（17日）院會聽取「運動部籌備規劃情形」報告，並通過相關修法送立院審議，預計最快明年8月掛牌運作。對於未來運動部與運動產業的連結，政務委員史哲說，運動產業發展中心將對接國發基金的投資融資、協助國際連結；他說，以目前統計來看，國內運動產業經濟規模大概達到5000億，當中有2000多億是屬於軟體性質，有一定的經濟規模。

運動部的組織架構規劃「1部1署3中心」，「運動部」專責綜理全國運動政策，下設專責執行機關「全民運動署」。另增設「國家運動產業發展中心」，強化全民運動及運動產業事項之執行，並透過「國家運動訓練中心」與「國家運動科學中心」共同合作執行競技運動人才培育及運動科學研究及應用。

針對運動部轄下的國家運動產業發展中心，未來是否會設定自籌經費比例？教育部次長張廖萬堅說，有關產業中心的自籌經費問題，目前會再尋求相關學者專家意見來訂定，因為目前推動在法規各方面的建置，都是初期階段，要馬上訂定自籌可能會有一些問題。

張廖萬堅說，會先推動成立工作，待未來工作業務目標確立後，也會隨著訂定，「我們對這有期待，也希望運動產業透過行政法人的推動，將來擴大後會有一些回饋，將來的比例也會依照工作期程訂定」。

另外，外界也期待《運動產業發展條例》的企業捐款減稅額度上限能進一步放寬，為產業挹注活水，後續是否會研擬修法？對此，政委史哲補充，運動產業確實在過去體育署階段比較少著墨，雖然有《運動產業條例》以及職棒相關的發展，這次能把運動產業發展中心成立，事實上對於運動部是非常重要的新意。

史哲說，運動產業發展中心除了是行政法人能廣納民間人才外，很重要的重點是，本身不是營利單位，關鍵是在國內運動產業的發展。因此除了輔導以及協助國際連結外，該中心其實還對接國發基金的投資、融資，是非常重要的新政策。

「以目前的統計來看，國內運動產業經濟規模大概達到5000億。」史哲指出，5000億當中扣掉製造業的部分，還有2000多億是屬於軟體性質，本來就已經有一定的經濟規模。

史哲說，透過運動產業發展中心的成立，事實上是引進國家的力量以及專業的介面，能讓台灣除了在運動的軟實力成為運動部未來重點外，對運動產業在台灣也能國際化，前瞻性是蠻高的。

▲政務委員史哲出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）