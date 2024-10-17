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利用中國「山寨金」向台南多家當鋪行騙　警逮4嫌犯

因所收金飾不符規格，業者送精密檢驗，才知道收到來合金的中國「山寨金」。（翻攝畫面）

▲因所收金飾不符規格，業者送精密檢驗，才知道收到來合金的中國「山寨金」。（圖／翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

台南市出現「山寨金」詐欺集團，歹徒利用國際金價大漲，持中國製高級「山寨版」錸合成金，到當鋪行騙，至少有10家業者受騙，攫取不法利益119萬；台南市警局組成專案小組，陸續逮捕陳姓、林姓等4名嫌犯，訊後依詐欺、毒品、組織犯罪等罪嫌，移送台南地檢署；警方指出，這類山寨金真偽難辨，呼籲收到疑似假金的業者，聯繫警方協助送驗。

警方指出，由於國際金價上漲，台南市出現一夥犯罪集團，疑似從中國進口「山寨金」，在台南多家當鋪行騙。警方獲報，發現這批山寨金真偽難辨，據了解，過去銀樓偶而會收到俗稱「沙金」的假金，係以銅等廉價金屬仿冒，外表再鍍上薄薄的金層，但這種金子一燒就現形，不容易矇混，因此有了「真金不怕火煉」這句俗語。

但來自中國的「山寨金」，利用先進的合金技術，製造錸合成金，完全不怕火煉，台南市這10家受騙的典當行，收到的就是這種高檔中國山寨金，起初，業者也不曉得收到假金，是其中一家當鋪老闆，發現所收金項鍊不符規格，用噴槍也找不出問題，於是送精密檢驗，才赫然發現是假金，立刻向警方報案。

台南市五分局獲報，立刻成立專案小組，經抽絲剝繭，鎖定一名尤姓男子，並懷疑他是集團核心人物。根據調查，尤男從中國取得山寨金，並指揮黃、陳、林等人分工合作，持假金鍊到當鋪詐取現金；而且，警方根據監視器畫面，鎖定嫌犯軌跡，進而查出其巢穴，本月15日展開搜索。

辦案人員在尤男等嫌犯住處，搜出K他命、毒咖啡包、黑莓卡等證物，並沒收犯罪用行動電話，目前正在追查「山寨金」的來源；全案訊後依涉嫌《組織犯罪防制條例》《毒品危害防制條例》與《詐欺罪》將四嫌犯移送台南地檢署偵辦。

五分局指出，目前僅知有10家典當行受騙，不排除有更多業者不曉得自己收到難以辨識的假金，呼籲若疑似收到錸合成的山寨金，無法辨識，也可以尋求警方協助，做精密檢驗。

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