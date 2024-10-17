檢視月薪高低、同齡人裡窮或富　行政院薪情平台秒揭曉

▲行政院設立的薪情平台可以查詢自己薪資水準在整體勞工的排名。（示意圖／photoAC）

圖文／鏡週刊

薪資5萬在職場上算優渥嗎？一名上班族透露自己月薪5萬元，雖然看似不錯，但近日透過薪情平台查詢，發現自己的收入排名僅落在60%左右，不禁感嘆：「到底錢都被誰賺走了啦！」

一名網友在Threads發文表示，最近他閒來無事使用行政院的薪情平台查詢自己的薪資水準，沒想到月薪5萬的PR值竟然這麼低，才位居60%，離財富自由還差很遠，在同齡人中甚至排不到前50%，抱怨難怪房價這麼高，生小孩的意願也這麼低，質疑「到底錢都被誰賺走了啦！」

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網友提到的薪情平台，是政府推出的薪資查詢工具。只要輸入年薪，就能快速了解自己的薪資在整體薪資分布中的排名。不過，目前資料更新到2022年底，想看最新狀況還得再等等。貼文一出，吸引不少人也好奇自己薪資排名，多數社畜一查都大感意外，「我月薪4萬，慘不忍睹了……」「傻眼，月薪5萬連PR70都沒有喔！」「好奇也去查了一下自己的，好喔PR40％，我是什麼很賤的人嗎」，更有網友對於政府公布的員工經常性薪資平均月薪有4萬6751元感到懷疑，「有人真的有領到？」

除了與「全體受僱員工」比較，薪情平台更貼心提供「同年齡層」、「性別」、「行業」等多種分組比較功能。想知道自己在同齡人中的薪資排名，只要簡單操作，就能快速找到答案。

除了檢視個人薪資，薪情平台更貼心提供「職缺薪情連連看」功能。輸入理想月薪，平台就能幫你精準找出符合條件的職缺，包含所需學歷、經驗，甚至輪班狀況等細節，想轉職的朋友不妨一試！

連結：https://earnings.dgbas.gov.tw/



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