彰化公立、非營利幼兒園抽中才能讀　家長大炸鍋：變相逼選私幼

▲彰化縣政府讀幼兒園新制惹議。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

大炸鍋！彰化縣教育局宣布，自新學年度起將實施公立與非營利幼兒園統一登記分發新制，每名幼童僅能選擇一所園所登記，若報名人數超額則採線上抽籤決定。此項變革引發家長強烈反彈，直指此舉將使原本就供不應求的非營利幼兒園入學機會更形渺茫。

一名張姓寶爸表示，小孩2歲今年即將進入幼兒園就讀，現在改成抽籤制，孩子的教育機會想就讀非營利幼兒園竟然要靠運氣決定，相當不公平；也有一名家長表示，即使小孩有哥哥姊姊在校讀書，若報名幼兒人數過多，也得抽籤，萬一沒抽中，還得另外找私立幼兒園，嚴重剝奪幼兒的受教權，希望縣府能審慎重新考量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彰化縣政府表示，為了持續配合教育部推動少子女化對策計畫，以「擴展平價教保」及「減輕家長負擔」為兩大重點。新學年度公立幼兒園總共核定招收1萬905名幼兒、非營利幼兒園則招收2,964名幼兒，提供家長平價、優質及近便的教保服務。

▲彰化縣政府讀幼兒園新制一名幼兒限登記1園惹議。（圖／縣府提供）

教育處指出，公立及非營利幼兒園依法將低收入、中低收、身障、原民及特殊境遇家庭子女等等、其次為教職員工(含3名)以上子女、及兄弟姊妹已就讀該校幼兒園及學校，則列優先招收對象。