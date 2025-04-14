紅燈右轉遭攔查！警質疑改裝避震器引爭議　騎士諷：沒常識

記者唐詠絮／彰化報導

昨（13日）深夜，彰化縣大村鄉發生一起警民爭執事件。一名機車騎士因紅燈右轉遭巡邏員警攔查，過程中，警方發現其機車踏板疑似加裝非原廠避震器，欲以「擅自變更車體」開單舉發，引發騎士不滿嘲諷警「沒有基本常識」，最後警方僅以紅燈違規右轉開罰，彰化監理站對此也做出相關說明。

▲彰化男騎士紅燈右轉違規，員警發現踏板疑似改裝避震器引爭議。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員林警分局表示，13日深夜22時56分，大村派出所員警於中正西路與擺塘巷口執行酒駕取締勤務時，發現該騎士違規紅燈右轉，隨即上前攔停。開單過程中，員警質疑機車腳踏板的連桿支架及避震器涉嫌非法改裝，騎士則反覆質問：「避震器算擅改車體嗎？」警方堅稱「非原廠即屬違規」，騎士不滿要求出示法條，嘲諷員警連「基本常識都沒有」，最終拒簽罰單，要求以郵寄方式送達。

▲彰化監理站檢驗機車。（示意圖／記者唐詠絮翻攝）

此段與警方爭執畫面被民眾上傳到「社會事新聞影音」，從畫面中可以看到騎士不斷的員警質問「你要開什麼，避震器怎麼了」、「避震器算擅改車體嗎」、「為什麼避震器算擅改車體」、「所以避震器不是裝原裝的就是算擅改車體」，員警被盧到，只好回應騎士「去問監理站」，最後還對員警撂了一句「一般基本認解都沒有」以拒簽收場。

▲彰化監理站對避震器改裝說明違反道交條例第16條。（圖／記者唐詠絮翻攝）



事後，員林警分局澄清，員警當下僅針對違反道交條例第53條「紅燈右轉」開罰600元，未實際舉發改裝車體，彰化監理站則說明，依《道路交通管理處罰條例》第16條規定，機車避震器改裝不得使車輛高度超過原廠規範，若含擋風鏡最高不得逾2公尺，違者可處900至1800元罰鍰，但須經實際測量判定。