2波東北季風襲台！周六涼颼颼　「降溫轉雨範圍」一次看

▲周六鋒面通過加上東北季風增強，北部、東半部有局部短暫陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

東北季風來襲，中央氣象署指出，周六鋒面通過加上東北季風增強，北部、東半部有局部短暫陣雨，其中大台北及宜蘭地區有局部較大雨勢，且高溫下降5度左右，明顯偏涼，下周三另一波東北季風增強，屆時北部及東半部轉為濕涼的天氣型態，另最快下周有熱帶擾動生成，將密切觀察。

氣象署預報員葉致鈞說，未來一周中南部天氣沒有太大變化，多雲到晴，但午後南部及各地山區有局部短暫雷陣雨；溫度部分，早晚較涼，落在24至32度，因東北風減弱，周五偏熱，上看32、33度。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，北部及東北部天氣變化比較大，明天清晨東北風增強，基隆北海岸、東北部及東部有局部短暫陣雨。明天白天到後天東北風減弱，水氣逐漸減少，各地大致多雲到晴，但仍有殘留水氣，東半部有零星短暫陣雨。

葉致鈞表示，周六鋒面通過隨後東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭有局部較大雨勢，花蓮、台東也有局部降雨，周日到下周二水氣稍少，僅大台北及東北部有局部降雨，但下周三又有一波東北季風，北部及東半部又會降雨。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，葉致鈞說，北台灣氣溫起伏明顯，周五北部高溫30至33度，周六鋒面通過且東北季風增強影響，高溫降為26至28度、低溫則23至25度。周日到下周二稍回升，但下周三另一波東北季風影響，北部高溫回到26至28度。

此外，葉致鈞指出，菲律賓東方海面最快下周有熱帶擾動生成，部分模式預估有機會發展為熱帶性低氣壓或颱風，但秋天的天氣影響因素較多，其強度、位置及移動路徑仍有不確定性，氣象署持續觀察。