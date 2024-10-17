高雄10歲男童遭毒蛇狠咬！「腳腫成麵龜」住院一周　全校警戒

▲男童遭毒蛇咬傷，腳腫成麵龜。（圖／民眾提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名10歲男童日前外出倒垃圾時，疑似遭到毒蛇咬傷腳趾，醫師研判疑為青竹絲，目前腳趾腫脹需住院一周。由於男童住家就在學校附近，而毒蛇咬人後就未見蹤影，讓學校進入警戒，暫停讓學生清除戶外落葉殘枝，也提醒學童家長，外出盡量穿布鞋。

新上國小學務處昨日在家長群組發布一則訊息，引起家長議論，內文表示，近日學校附近有毒蛇出現，校內一名學生14日晚上在光興街、至聖路交叉口遭到毒蛇咬傷。校方也提醒家長，颱風過後大樹倒塌、樹根露出，高醫最近很多被蛇咬到的病例，提醒師長家長，最近外出都穿布鞋，遠離草叢和陰暗處。

▲學務處在家長群組互相提醒，引起討論。（圖／民眾提供）

新上國小校長王彥嵓表示，昨晚接獲學務處通知，一名四年級男童住在學校附近，14日晚間8、9點與媽媽外出倒垃圾時，在巷子口遭到蛇咬傷，男童表示有清楚看到蛇，不過目前尚未捕獲這條蛇。

王彥嵓說，男童當下立即被送到醫院做血清檢驗，醫師根據男童描述，研判疑為青竹絲咬傷，目前孩子的腳腫脹，但傷口並沒有惡化，但未確定蛇的種類，因此還在檢驗中，目前請假住院一周。

▲▼男童目前需住院一周。（圖／民眾提供）

王彥嵓表示，雖事發地在社區，但離學校近，為慎重起見，今日起學校暫停讓學生清除戶外落葉殘枝，改由教職人員打包，並灑石灰粉驅蛇，再交由除蟲公司處理。