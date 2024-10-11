　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

皇池偷拍狼「GOGO哥」真面目首曝光！5星酒店、台北街頭淪產片地

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

「GOGO哥」林姓男子涉嫌偷拍北投皇池溫泉會館客人泡湯，再放上「創意私房」販售牟利113萬餘元，甚至早在2022年就曾走山路小徑、攀越圍籬偷拍北投另間知名5星溫泉酒店湯屋，種種噁心行徑令人作嘔，今(11日)遭士林地檢署起訴，而他的正面照也首度曝光。

▲▼ 「GOGO哥」林姓男子偷拍皇池溫泉泡湯遊客，遭到檢方起訴。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲「GOGO哥」林姓男子偷拍皇池溫泉泡湯遊客，遭到檢方起訴。（圖／記者黃宥寧翻攝）

目前仍是羈押禁見狀態的林男，今天搭囚車抵達士林地院，只見他頂著平頭、戴黑框眼鏡，面對媒體提問，僅抬頭皺眉看了看問話的人，並未多做回應。

起訴指出，林男2019年就在不詳男子「老馬」建立的「創意私房」論壇登陸當賣家，2021年到2023年間，林男就在開始在台北市各處街頭，把網路買來的運動相機等偷拍器材，裝改裝過的手機，或把長柄雨傘的傘面剪破，讓鏡頭透過破口偷錄裙裝女性的大腿根部、內褲等私密影像。

▲▼北投溫泉會館「皇池溫泉御膳館」內部曝光。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北投溫泉會館「皇池溫泉御膳館」今年3月起接連爆出偷拍。（資料照／記者黃宥寧攝）

然後林男拍攝的影片會以「AxD」為代號，由創意私房成員協助打上浮水印「AxD UpSkirts」、「AxD SCP」等字樣，透過Telegram販售傳輸，林男偷拍賺到錢後，2022年起，變本加厲，租車到台北市北投山區附近，走小徑，攀爬、跨越圍籬，侵入酒店的露天風呂區域，以手機拍攝顧客泡湯的臉部、裸露影像，再取名「AxD原創湯旅系列」販售。

2023年到2024年間，林男開始到同樣位於北投的皇池溫泉御膳館後方，偷拍在半露天湯屋內消費遊客的性隱私畫面，2024年1月28日凌晨，林男要回到北投另家5星知名溫泉酒店偷拍時，被酒店人員發現阻攔報警，直到5月間，網路上開始流傳皇池偷拍片，檢警擴大偵辦，並搜索林男住處查扣相關畫面。

檢察官勘驗林男潛入酒店、湯屋路徑與偷拍影像，發現林男曾在捷運站手扶梯偷拍女子的同時，大膽地裸露自己的生殖器，痛批林男觸犯多條竊錄、販售性影像，以及非法蒐集、利用個資等罪，為逞私慾，罔顧民眾性隱私及人格權，和「老馬」等人組成犯罪集團偷拍牟利，犯罪手段令人不齒，對被害人身心危害甚鉅，請法院就各次犯行從重量刑，以懲惡行。

ET快訊
高宇蓁扮性工作者　「背部全裸」上陣
抽中一張賺4.2萬元！　今起申購
朝野「和解飯」破局！　傅崐萁：非常遺憾行政院沒學習尊重民意
快訊／和解飯「破局！」　韓國瑜、卓榮泰不發一語快閃走人
快訊／和解飯破局？　黃國昌先一步離開：蠻遺憾的
快訊／手搖飲店起火　緊急疏散7人
獨／市場路口被撞死！竟是60年豬肉老店頭家嬤　攤商驚訝不捨
史上首次季後賽日投對決！道奇官宣山本由伸G5先發對決達比修有
皇池偷拍狼「GOGO哥」真面目首曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南運河驚傳女子落水　拉上岸意識模糊...送醫急救中

挑戰1公升眼淚！竹科工程師8分鐘狂灌「斷魂百香果」亡　死因曝光

小琉球機車拖「超巨大路障」上路...還沒戴安全帽　誇張畫面曝

疑遭同鄉詐賭約談判慘被圍毆　摺疊刀反殺險奪2命下場出爐

女信徒左營萬年季祝壽！廟前用餐離奇倒地亡　民政局急赴醫院

快訊／新北飲料店冷氣室外機起火　警消緊急疏散7人驚險逃生

獨／婦市場路口被撞死！竟是60年豬肉老店頭家嬤　攤商驚訝不捨

皇池偷拍狼「GOGO哥」真面目首曝光！5星酒店、台北街頭淪產片地

快訊／追查京華城案與獻金流向　民眾黨周榆修、戴于文遭約談

蓋南科特區大樓「僱3非法移工」　包商拒罰45萬...執行署出招了

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

雲林46歲女工掉進攪拌機！　上半身粉碎成肉末慘死

台北101國慶首次施放煙火　搭配雷射光雕+投影表演！

陳佩琪現身西門町集會！　「若有司法公義請釋放柯文哲」

快訊／台南運河驚傳女子落水　拉上岸意識模糊...送醫急救中

挑戰1公升眼淚！竹科工程師8分鐘狂灌「斷魂百香果」亡　死因曝光

小琉球機車拖「超巨大路障」上路...還沒戴安全帽　誇張畫面曝

疑遭同鄉詐賭約談判慘被圍毆　摺疊刀反殺險奪2命下場出爐

女信徒左營萬年季祝壽！廟前用餐離奇倒地亡　民政局急赴醫院

快訊／新北飲料店冷氣室外機起火　警消緊急疏散7人驚險逃生

獨／婦市場路口被撞死！竟是60年豬肉老店頭家嬤　攤商驚訝不捨

皇池偷拍狼「GOGO哥」真面目首曝光！5星酒店、台北街頭淪產片地

快訊／追查京華城案與獻金流向　民眾黨周榆修、戴于文遭約談

蓋南科特區大樓「僱3非法移工」　包商拒罰45萬...執行署出招了

妹子苦惱「為年薪80萬北漂？」　過來人曝1狀況：可以去台北

鬼塚虎75周年復古「虎爪鞋」極簡6色超燒！CROCS全新Echo潮流拖一次看

快訊／台南運河驚傳女子落水　拉上岸意識模糊...送醫急救中

竹市學租大樓藝文空間改造啟動　打造豐富多元文化生活場域

挑戰1公升眼淚！竹科工程師8分鐘狂灌「斷魂百香果」亡　死因曝光

綠黨團樂觀看朝野和解飯「很溫馨」　「協商前溝通、彼此都很克制」

味全龍主場場均突破8千人、成長43.23%聯盟第二　27日辦感謝祭

快訊／14:22南投規模3.7地震　「最大震度4級」6縣市有感

石破茂會晤李強提「台海和平穩定」　未提亞洲版北約

微風百貨週年慶接力開跑！信義、松高、南山三館聯手放送　回饋高達33％抽星宇航空機票

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

即／左營萬年季驚悚意外　女小吃攤用餐突暈倒死亡

3歲童睪丸發黑　健身教練炫富　

即／載高中同學回宿舍自撞電桿　2男大生噴飛雙亡

百齡橋下「無頭浮屍」父悲：中秋才相聚

5寶媽網紅虐死童　5子女去處曝光

李鴻鈞前助理性侵女記者　再判刑定讞

東隆宮未僅給陣頭吃冷麵包　大總理號召罷免總幹事

建築系新生載高中同學自撞雙亡　聯大悲慟回應了

剛起步就變紅燈！女繼續過馬路遭撞死　駕駛棄車逃逸

國慶焰火散場　雲林高鐵站爆推擠衝突

即／遊覽車撞國慶焰火拱門　10多名國小生嚇壞

皇池偷拍狼「GOGO哥」遭起訴　真面目首曝光！

婦過馬路慘遭撞死　瞬間畫面曝

不只偷拍皇池湯客　5星溫泉酒店也被害

更多熱門

相關新聞

不只偷拍皇池湯客　5星溫泉酒店也被害

不只偷拍皇池湯客　5星溫泉酒店也被害

士林地檢署11日起訴「GOGO哥」林姓男子涉嫌偷拍遊客泡湯隱私畫面，發現林男除在2023年到皇池溫泉館偷拍外，早在2022年就曾走山路小徑、攀越圍籬偷拍北投另間知名5星溫泉酒店湯屋，平常林男還會在雨傘內暗藏攝影機，隨機偷拍女子裙底風光，再透過偷拍網站「創意私房」販售獲利113萬6407元，檢察官痛批林男犯罪手段令人不齒，請法院從重量刑。

即／北投皇池偷拍海削113萬　「GOGO哥」遭起訴

即／北投皇池偷拍海削113萬　「GOGO哥」遭起訴

鞋拔狠K頭！高雄惡保姆害死2歲童被起訴

鞋拔狠K頭！高雄惡保姆害死2歲童被起訴

新北陶藝師偷拍4女童　新北地院裁定續押3月

新北陶藝師偷拍4女童　新北地院裁定續押3月

陸製網路攝影機「偷窺」　專家教2招防被駭

陸製網路攝影機「偷窺」　專家教2招防被駭

關鍵字：

皇池偷拍北投溫泉外流起訴

讀者迴響

熱門新聞

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」

汪建民8年女友「當保人」遭債主討債

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

即／左營萬年季驚悚意外　女小吃攤用餐突暈倒死亡

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出

3歲童睪丸發黑　健身教練炫富　

即／載高中同學回宿舍自撞電桿　2男大生噴飛雙亡

電梯高速下墜！人妻喪命　丈夫驚恐目睹

百齡橋下「無頭浮屍」父悲：中秋才相聚

亞洲交通最糟城市　前10名驚見「台灣3城市」

全台20萬男中鏢！「不想愛愛」6症狀＝慢性攝護腺發炎

釣大鯰魚驚見人骨、指甲！他返事發地嚇傻

北韓12賣淫女上刑場　金正恩急下聖旨赦免

吃麻辣鍋「配2飲料」最傷！譚敦慈：容易得食道癌

外送新制最低運費漲至60元　最快11月上路

更多

最夯影音

更多

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面